Oferta subskrypcyjna Heyah pojawiła się rok temu pod nazwą Heyah 01. W jej ramach mogliśmy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych za 39 zł płatnych co 2 miesiące. Obawiano się wówczas, że po jakimś czasie T-Mobile zmieni tę ofertę na płatność 39 zł co miesiąc.

Nic takiego się nie wydarzyło, po kilku miesiącach w marcu tego roku T-Mobile odświeżył ponownie tę ofertę i rozbił w niej płatności na comiesięczne, dzieląc wszystko na pół - 19,99 zł za 20 GB miesięcznie.

Teraz do kompletu z ofertą komórkową pojawił się osobny plan na internet mobilny (T-Mobile informuje, że działa ona już od 22 lipca, ale komunikuje ją dopiero od dziś). Cena jest taka sama i wynosi 19,99 zł z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu.

Jeśli miałbym ją porównywać do jakiejś podobnej oferty na rynku to byłby to subskrypcja Orange Flex za 50 zł miesięcznie, w której do dyspozycji mamy również nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych. Dodatkowo możemy bezpłatnie zamówić kartę SIM i włożyć ją do routera WiFi.

Porównanie ofert Orange Flex Heyah Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane Transfer danych 50 GB 70 GB Subskrypcja 50 zł 39,98 zł

Jednak w Heyah wygląda to korzystniej, łącząc te dwie oferty - abonament komórkowy i na internet mobilny zapłacimy niespełna 40 zł (10 zł mniej niż w Orange Flex) i będziemy mogli korzystać łącznie z 70 GB transferu danych (20 GB więcej niż w Orange Flex).

Źródło: T-Mobile.