Aplikacje mobilne - Orange Flex, Nju Mobile, Moja Heyah 01 i Mobile Vikings

Zakładanie konta w aplikacji

Wszystkie aplikacje z subskrypcją Orange Flex, Heyah 01, Nju Mobile i Mobile Vikings umożliwiają założenie konta bez podawania danych osobowych, numerów PESEL itp. - wystarczy adres e-mail. Przy czym Nju Mobile i Mobile Vikings pozwalają na zapoznanie się z ofertą, nawet bez tej formalności.

Z kolei Orange Flex, Nju Mobile i Mobile Vikings umożliwiają założenie konta na przykład przy użyciu Apple ID, a więc z opcją ukrycia swojego adresu e-mail.

Zapoznanie się z ofertą przed zamówieniem subskrypcji

Dokładne zapoznanie się z ofertą i dostępnymi subskrypcjami dostępne są w aplikacjach Orange Flex, Nju Mobile i Mobile Vikings.



Natomiast w przypadku Moja Heyah, takiej możliwości nie ma w ogóle, odsyłani jesteśmy do serwisu internetowego.

Zamawianie subskrypcji

Do tej części już nie kwalifikuje się aplikacja Moja Heyah. Wyjaśnię tylko, co należy zrobić, by dodać subskrypcję Heyah 01 do konta w tej aplikacji. W pierwszej kolejności możemy kupić starter Heyah lub T-Mobile na kartę, a jak już mamy numer w tych ofertach, możemy z poziomu aplikacji zmigrować z nich do subskrypcji Heyah 01.



Jeśli kupujemy nowy starter, dodajemy go w aplikacji, a weryfikację tożsamości dokonujemy przez usługę moje ID - wymagane konto w banku: PKO BP, Inteligo, Pekao, mBank, ING, BNP Paribas, BOŚ, Getin Bank, Bank Spółdzielczy. Później migrujemy z tej oferty na kartę do subskrypcji Heyah 01.



Bezpośrednie zamówienie subskrypcji Heyah 01, możliwe jest tylko przez stronę www operatora, gdzie do wyboru sposobu weryfikacji oprócz moje ID jest jeszcze okazanie dowodu kurierowi, który dostarczy nam kartę SIM.

W przypadku aplikacji Orange Flex, Nju Mobile oraz Mobile Vikings zamówienie możemy złożyć bezpośrednio w aplikacji. Jest opcja zarówno przeniesienia swojego dotychczasowego numeru, jak i zamówienie nowego.



Weryfikacja tożsamości u wszystkich operatorów wymaga podania danych osobowych z numerem PESEL, w Orange Flex i Nju Mobile weryfikację możemy przeprowadzić z wykorzystaniem usługi moje ID lub poprzez przesłanie w aplikacji skanu dowodu osobistego i wykonanie selfie. W przypadku Mobile Vikings, weryfikacja dostępna jest przy odbiorze karty SIM od kuriera.

Jak opłacamy subskrypcję w aplikacji? W Orange Flex i Nju Mobile możemy zapłacić za subskrypcję przelewem online, BLIKIEM lub podpiąć kartę płatniczą do konta, z którego pobierana będzie później automatycznie płatność. W Mobile Vikings - karta płatnicza.

Porównanie ofert subskrypcji

Subskrypcje Heyah 01 Nju Mobile Mobile Vikings Orange Flex nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak tak transfer danych 40 GB 20 GB/60 GB 60 GB 30 GB transfer danych w romaingu UE 5,18 GB 5,01 GB 6,04 GB 5,18 GB dostęp do 5G nie tak tak tak opłata miesięczna 29,99 zł 29,00 zł 35,00 zł 30,00 zł

Do porównania wziąłem u każdego operatora najtańszą dostępną subskrypcję. Najkorzystniejsza cenowo obecnie subskrypcja dostępna jest w nowym pakiecie nju komórkowy, a jeśli nie chcemy czekać pół roku na 40 GB transferu danych, to 99 groszy miesięcznie więcej zapłacimy za taki pakiet w Heyah 01.

Co do zawartości, znowu mamy parę - największy transfer danych na start - 60 GB dostępne jest w Mobile Vikings za 35 zł, ale w nju taki pakiet mamy po dwóch latach stażu za 29 zł miesięcznie.

U każdego z tych operatorów subskrypcja wiąże się z brakiem jakichkolwiek umów i zobowiązań, opłacamy ją z góry na dany miesiąc, i możemy ją włączać i wyłączać w dowolnym momencie - oczywiście najlepiej w ostatnim dniu subskrypcji.

Stock Image from Depositphotos.