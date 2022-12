Nielimitowany pakiet za 19,99 zł w subskrypcji Heyah01, wygrywał w ostatnim roku w niemal wszystkich naszych zestawieniach ofert na kartę. Nie tylko dla jednego numeru, korzystny był również przy większej liczbie numerów. Niestety nie jest on już dostępny dla nowych klientów, sprawdzamy więc - jaki jest teraz najtańszy nielimitowany pakiet w submarkach Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Na wstępie tego zestawienia polecam osobom, które wykonują w miesiącu mniej niż godzinę rozmów przez telefon, moje przetestowane rozwiązanie dostępne jeszcze w tej postaci do końca tego roku - Orange Free na kartę.

Jeśli rozmawiacie więcej i do tego wysyłacie jeszcze wiadomości SMS, pozostają Wam do wyboru nielimitowane pakiety w subskrypcjach czy ofertach na kartę. Sprawdzimy dziś, jak one wyglądają obecnie jeśli chodzi o submarki naszych operatorów infrastrukturalnych.

Oferta na kartę i subskrypcję w Heyah (T-Mobile)



Zaczynamy od subskrypcji Heyah 01, w której do tej pory dostępne były dwa pakiety z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości - za 19,99 zł i 29,99 zł z limitem transferu danych na poziomie odpowiednio 20 GB i 40 GB. Obecnie nowi klienci mogą aktywować sobie tylko ten droższy pakiet, tańszy został zlikwidowany.



Podejrzewam, iż gryzł się za bardzo z najtańszym pakietem w ofercie na kartę Heyah, który obecnie kosztuje 25 zł i zawiera nielimitowane rozmowy oraz wiadomości, do tego limit transferu danych 35 GB w miesiącu. Tak więc, jeśli chodzi o Heyah, to ten pakiet w ofercie na kartę jest obecnie najtańszy.

Oferta na kartę i subskrypcję w Nju Mobile/Orange Flex (Orange)



W Nju Mobile, najtańszy nielimitowany pakiet w ofercie na kartę kosztuje 29 zł miesięcznie. Obejmuje on nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych na start - po dwóch latach stażu rośnie on do 30 GB.



W Orange Flex z kolei, 30 GB jest dostępne od razu. Oferta ta również zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości, a kosztuje tylko złotówkę drożej - 30 zł miesięcznie. W obu pakietach skorzystamy już od niedawna z dostępu do sieci 5G Orange.

Oferta na kartę w Virgin Mobile (Play)

Play ma wprawdzie dwie submarki: Virgin Mobile i Red Bull Mobile, ale oferta tego ostatniego wydaje się już od dłuższego czasu opuszczona, sprawdźmy więc najnowszy nabytek Play - Virgin Mobile.



Najtańszy nielimitowany pakiet w ofercie na kartę Virgin Mobile kosztuje 25 zł miesięcznie. Oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, skorzystamy tu też z nielimitowanych wiadomości SMS - MMS-y są płatne, z kolei limit transferu danych wynosi 15 GB. Dla porównania podobny pakiet w Red Bull Mobile, wprawdzie z nielimitowanymi wiadomościami MMS i limitem transferu 20 GB, kosztuje 30 zł miesięcznie (w tej cenie w Virgin Mobile jest 30 GB transferu).

Oferta na kartę w Plush (Plus)

W submarce Plusa - Plush, najtańszy nielimitowany pakiet kosztuje 30 zł miesięcznie. Zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych w miesiącu (15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie kwotą 30 zł).

Najtańsza oferta na kartę

Najtańsze nielimitowane pakiety Nju Mobile Orange Flex Heyah na kartę Heyah 01 Virgin Mobile Red Bull Mobile Plush rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane transfer danych 10 GB/30 GB 30 GB 35 GB 40 GB 15 GB 20 GB 30 GB koszt 29,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 29,99 zł 25,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Tak więc, obecnie najtańszą ofertą na kartę w submarkach Orange, Play, Plus i T-Mobile wykupimy w Heyah na kartę i Virgin Mobile z tym, że w Heyah mamy bogatszy pakiet - nielimitowane wiadomości MMS i 35 GB transferu danych.

