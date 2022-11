Orange Flex, Heyah 01 czy Mobile Vikings - która oferta jest najlepsza?

Dziś swoją premierę miała nowa oferta subskrypcyjna u operatora Mobile Vikings - to dobra okazja, by porównać ją z dostępnymi już na rynku propozycjami Orange i T-Mobile, w postaci subskrypcji Orange Flex i Heyah 01.

Już wspominałem o tym - przy opisywaniu nowej oferty subskrypcyjnej w Mobile Vikings, ale przypomnę jeszcze, iż to drugie podejście tego operatora do typowej subskrypcji usług telekomunikacyjnych na numer telefonu .

W 2019 roku zaprezentowana została oferta Chill ON, w ramach której operator udostępnił jedną subskrypcję za 25 zł, zawierającą nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych. To podobna, ale droższa oferta niż jedna z tych, które opiszę poniżej.

Heyah 01 - subskrypcja w submarce T-Mobile

W subskrypcji Heyah 01 dostępne są dwa plany subskrypcji, oba zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych na poziomie 20 GB i 40 GB za 19,99 zł i 29,99 zł miesięcznie.

To właśnie subskrypcja za 19,99 zł do złudzenia przypomina zawartość wspomnianej pierwszej wersji subskrypcji w Mobile Vikings - Chill ON, która kosztowała trzy lata temu 25 zł miesięcznie.

Oprócz subskrypcji w ofercie głosowej Heyah 01, znajdziemy też osobną dla internetu mobilnego. Kosztuje ona 19,99 zł i zawiera limit transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu.

W Heyah nie skorzystamy na dziś z dostępu do 5G właściciela submarki, czyli T-Mobile.

Orange Flex - subskrypcja w submarce Orange

Orange Flex to aż cztery plany subskrypcyjne, wszystkie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz transferem danych:

30 GB miesięcznie w cenie 30 zł

45 GB miesięcznie w cenie 35 zł

80 GB miesięcznie w cenie 50 zł

150 GB miesięcznie w cenie 80 zł

W każdym planie mamy dostęp do 5G i określone paczki danych do wykorzystania w roamingu UE.

Orange Flex nie ma osobnej oferty na internet mobilny, ale ostatnia najdroższa subskrypcja z powodzeniem nadaje się do takiego zastosowania, gdyż operator udostępnia możliwość domówienia do niej dodatkowej karty SIM z tym samym numerem, którą możemy włożyć do routera WiFi.

Subskrypcja w Mobile Vikings

W odróżnieniu od poprzedniej wersji subskrypcji Chill ON, Mobile Vikings nie zdecydował się na nadanie w nowej opcji specjalnej nazwy. To prostu dwa dodatkowe plany udostępnione w modelu subskrypcyjnym.

Oba pany zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS do wszystkich oraz 60 GB i 80 GB transferu danych w miesiącu za 35 zł i 45 zł. Skorzystamy w nich z dostępu do 5G, paczki danych w roamingu UE oraz kumulowania niewykorzystanego transferu - czego nie ma w Heyah 01 i Orange Flex.

Co do oferty na internet mobilny, ta dostępna jest w Mobile Vikings w ofercie na kartę.

Porównanie subskrypcji w Heyah 01, Orange Flex i Mobile Vikings

Porównanie najtańszych ofert subskrypcyjnych Heyah 01 Orange Flex Mobile Vikings nielimitowane rozmowy komórkowe dostępne dostępne dostępne nielimitowane rozmowy stacjonarne dostępne dostępne dostępne nielimitowane wiadomości SMS dostępne dostępne dostępne nielimitowane wiadomości MMS dostępne dostępne dostępne transfer danych 20 GB 30 GB 60 GB transfer w roamingu UE 3,45 GB 5,18 GB 6,04 GB dostęp do 5G niedostępne dostępne dostępne subskrypcja 19,99 zł 30,00 zł 35,00 zł

W przypadku najtańszej subskrypcji u tych trzech operatorów, najlepszą opcją wydaje się cały czas Heyah 01 za 19,99 zł.

Porównanie najbogatszych ofert subskrypcyjnych Heyah 01 Orange Flex Mobile Vikings nielimitowane rozmowy komórkowe dostępne dostępne dostępne nielimitowane rozmowy stacjonarne dostępne dostępne dostępne nielimitowane wiadomości SMS dostępne dostępne dostępne nielimitowane wiadomości MMS dostępne dostępne dostępne transfer danych 40 GB 150 GB 80 GB transfer w roamingu UE 5,18 GB 13,81 GB 7,7 GB dostęp do 5G niedostępne dostępne dostępne subskrypcja 29,99 zł 80,00 zł 45,00 zł

Jeśli chodzi zaś o najbogatsze plany, ciężko mi to jednoznacznie oceniać. Wybór którejś z nich uzależniony jest w głównej mierze od miesięcznego zapotrzebowania na transfer danych. Myślę, że spośród tych trzech opcji każdy z Was znajdzie tę, która mu najbardziej odpowiada. Wspomnę tylko jeszcze, że w przypadku transferu danych 80 GB, które mamy w Mobile Vikings za 45 zł, taki sam limit 80 GB dostępny jest w subskrypcji Orange Flex za 50 zł miesięcznie.

