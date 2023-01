Zwykle w swoich porównaniach ofert u naszych operatorów skupiam się na pojedynczych numerach, ewentualnie na duetach. Co ma jednak zrobić taka pięcioosobowa rodzina, by wybrać dla wszystkich osób wygodną i tanią ofertę u jednego operatora? Postanowiłem dziś to sprawdzić.

W skrajnych przypadkach bywa tak, że dorośli członkowie rodziny korzystają z jakichś abonamentów, a dla dzieci dobierane są oferty na kartę, często u różnych operatorów. Trzeba pamiętać o doładowaniach, różne kwoty, różni operatorzy i różne rachunki.

Spróbujmy więc dziś znaleźć oferty u jednego operatora, z jedną fakturą dla pięciu numerów. Niech punktem odniesienia do tego będzie standardowy miesięczny nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet w ofercie na kartę za 30 zł, czyli dla pięciu numerów byłaby to kwota 150 zł miesięcznie. Nadal to średnio wygodne w obsłudze, ale jako baza do ewentualnych kompromisów nadaje się idealnie.

5 numerów na jednym koncie w Orange

Oferty bez zobowiązania lub z miesięcznym zobowiązaniem

Zaczynamy od nju mobile, który nie ma typowej oferty rodzinnej, ale dla porządku opiszę ją po krótce w imię tych ewentualnych kompromisów. Kompromisem tu będą jednak dwa rachunki w rodzinie, a nie jeden. Tak więc jeden dorosły członek rodziny może wykupić pakiet za 29 zł miesięcznie oraz dokupić jeden numer dla dziecka.



Drugi dorosły członek rodziny podobnie na główny numer zapłaci 29 zł oraz dokupuje do swojego konta dwa kolejne numery dla dwójki pozostałych dzieci. W rezultacie wszyscy członkowie rodziny płacą po 19 zł miesięcznie.

Niestety kolejnym kompromisem będzie tu dzielony transfer danych, ale już po pół roku rośnie do sensownej paczki danych do wykorzystania na jeden numer, więc chyba warto się przemęczyć te kilka miesięcy za taką cenę.



Większy z tym problem jest w Orange Flex. Najtańsza subskrypcja dla numeru głównego kosztuje 30 zł, a cztery dodatkowe numery po 15 zł. Tak więc na 5 numerów łącznie zapłacimy 90 zł - 18 zł na numer, ale do podziału na te pięć numerów jest tylko 30 GB transferu danych w miesiącu. Korzystniej więc skorzystać z nju mobile w to miejsce.

Abonament na 24 miesiące w Orange

Najtańszy abonament w Orange kosztuje 55 zł miesięcznie, aktualnie jest promocja na dodatkowe dwa miesiące za darmo, ale nie obowiązuje w tym planie. Z kolei dodatkowe numery na koncie kosztują 20 zł mniej.



Tak więc za pięć numerów na koncie zapłacimy przez 23 miesiące 4 485 zł, czyli 186,87 zł miesięcznie - 37,37 zł miesięcznie za numer, a więc dwa razy więcej niż w nju mobile.

5 numerów na jednym koncie w Play

W Play nie ma oferty rodzinnej bez zobowiązania, za to są dwie na umowę na 24 miesiące.

Virgin Mobile - abonament na 24 miesiące

W Virgin Mobile najtańszy pakiet w ofercie rodzinnej kosztuje 30 zł miesięcznie, do tego dobieramy cztery dodatkowe numery dla rodziny za połowę ceny, a więc za 15 zł miesięcznie.



W efekcie nasz koszt miesięczny zamknie się w kwocie 90 zł, czyli 18 zł na osobę. Taniej niż w nju mobile i nie ma tu opcji współdzielenia transferu danych na wszystkie numery. Każda osoba dostaje do dyspozycji pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych w miesiącu - od razu.

Play - abonament na 24 miesiące

W abonamencie Play za 50 zł miesięcznie możemy dobrać cztery numery w tym samym planie za 35 zł - nowe lub 30 zł - przeniesione numery od innego operatora. Co ważne, piaty numer na koncie jest za darmo na cały okres umowy.



Tak więc w pierwszej opcji zapłacicie 155 zł miesięcznie, a więc 31 zł miesięcznie na osobę, a w drugiej opcji 140 zł - 28 zł miesięcznie na osobę. Nadal wygrywa Virgin Mobile.

5 numerów na jednym koncie w Plus

Plush - oferta z miesięcznym okresem wypowiedzenia

W Plush abonament najtańsza opcja kosztuje 25 zł miesięcznie, ale przy wyborze pięciu numerów na koncie, za każdy zapłacimy 20 zł.



Przy pięciu numerach na jednym koncie nasz koszt miesięczny zamknie się więc w kwocie okrągłych 100 zł. Każdy numer dostanie pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych, a po dwóch latach stażu po 20 GB.

Plush - oferta na abonament na 24 miesiące

W przypadku abonamentu z zobowiązaniem na 24 miesiące, koszt jednostkowy wyjdzie nas taki sam jak przy miesięcznym - 20 zł na osobę, z tą różnicą, iż każdy z członków rodziny od razu na start dostaje limit transferu danych na poziomie 20 GB miesięcznie, bez czekania przez dwa lata.

Dodatkowo na rok przysługuje tu dostęp do serwisu Disney+ za darmo, później jednak przez pozostałe miesiące trzeba już dopłacić 28,99 zł miesięcznie.

Plus - oferta na abonament na 24 miesiące

W abonamencie Plus jest trochę więcej liczenia, i tak przy najtańszym planie dla głównego numeru zapłacimy 55 zł miesięcznie - 1 320,00 zł przez dwa lata. Dla czterech dodatkowych numerów 4 zł miesięcznie przez 3 miesiące - 12 zł i później przez 21 miesięcy po 120 zł - 2 520 zł. Razem - 3 852,00 zł. Uśredniając: 160,50 zł miesięcznie, czyli 32,10 zł za osobę.



Tu jednak, w odróżnieniu od Plusha, darmowy dostęp do Disney+ obowiązuje przez cały okres zobowiązania.

5 numerów na jednym koncie w T-Mobile

Heyah bez zobowiązania

W submarce T-Mobile - Heyah, nie ma dedykowanej oferty dla większej liczby numerów. Tak więc, jeśli chcecie dobrać kilka numerów w opcji bez zobowiązania musicie skorzystać z subskrypcji Heyah 01 (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych) x 5 - koszt 149,95 zł miesięcznie, 29,99 zł na numer lub z oferty na kartę x 5 - koszt 125 zł miesięcznie, 25 zł za numer (35 GB transferu danych).

T-Mobile - abonament na 24 miesiące

W najtańszym abonamencie T-Mobile, w którym możemy dobrać tańsze numery, za główny numer zapłacimy 50 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych + 3 miesiące Rozrywki bez Ograniczeń na 3 miesiące).

Za dodatkowe numery, podobnie jak w Orange abonament zapłacimy 20 zł mniej, a więc 30 zł miesięcznie, razem 120 zł. Do tego numer główny, a więc 170 zł, czyli 34 zł za numer.

Podsumowanie - najlepsza oferta dla 5 numerów dla rodziny

Podsumowując, najtańszą opcją dla 5 numerów w ofercie z miesięcznym okresem zobowiązania będzie Nju Mobile i Plush, w których zapłacicie odpowiednio 19 zł i 20 zł miesięcznie za jeden numer. Minusem Nju Mobile będzie tu konieczność prowadzenia dwóch kont dla całej rodziny. Z kolei w przypadku zobowiązania na 24 miesiące, najtaniej wychodzi to w Virgin Mobile - 18 zł i w Plush 20 zł miesięcznie za numer.

Tradycyjne abonamenty u naszych operatorów infrastrukturalnych z zobowiązaniem na 24 miesiące kosztują od 28 zł do 37 zł miesięcznie za numer, czyli w okolicach kosztu pojedynczego nielimitowanego pakietu w ofertach na kartę, a jednak dużo wygodniejsze w obsłudze i płaceniu raz w miesiącu jednej zbiorczej kwoty za wszystkie numery.

Stock Image from Depositphotos.