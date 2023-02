Słuchalność tradycyjnych stacji radiowych FM z anteny jest od lat taka sama, jedyna zmiana w ostatnim czasie to wypadnięcie ze stawki najpopularniejszych radiowej „Trójki”. Za to w internecie robi się naprawdę ciekawie, i jest to wynikiem między innymi spadku popularności Programu III Polskiego Radia.

Jak wiemy z tej stacji odeszli czołowi prowadzący - głosy które znaliśmy od lat, i którzy to założyli dwie stacje radiowe, dostępne tylko przez internet. Mowa oczywiście o Radio Nowy Świat (debiut w lipcu 2020 roku) i Radio 357 (debiut w styczniu 2021).



KIM podaje swoje dane z badań słuchalności na przestrzeni kilku fal, ale widać, że niewiele to się zmienia w czasie i ostatnia fala za okres od sierpnia 2022 do stycznie 2023 roku jest tak naprawdę odzwierciedleniem niemal całego zeszłego roku. I tak, łączny dzienny zasięg stacji radiowych słuchanych przez internet osiągnął poziom 7% - to niewiele, ale jakby przełożyć to na konkretne liczby wygląda to już lepiej.



Najpopularniejszą stacją radiową słuchaną przez internet, jest RMF FM, podobnie jak w badaniach słuchalności koncesjonowanych stacji FM, która dociera do niemal pół miliona populacji słuchaczy w Polsce.

Drugie miejsce zajmuje Radio 357 - prawie 300 tys., a podium zamyka Radio Nowy Świat - ponad 200 tys.. Pozostałe stacje mają mniejszych zasięg, poniżej 200 tys. - Radio ESKA: 185 tys., Radio ZET: 172 tys., TOK FM: 135 tys. i RMF MAXXX: 110 tys.. Program III Polskiego Radia zamyka pierwszą część zestawienia z zasięgiem 35 tys. populacji słuchaczy.



Druga część zestawienia to również zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Otóż na drugiej pozycji mamy stację RMF 24, która podobnie jak 357 i Nowy Świat nadaje tylko przez internet, i również bez reklam - więcej o tym w tym tekście.

RMF 24 rozpoczął nadawanie pod koniec marca 2021 roku, a więc niedługo po 357, ale jego zasięg na dziś to zaledwie nieco ponad dwadzieścia tysięcy słuchaczy. Dziwi to tym bardziej, że główna antena RMF FM jest na pierwszym miejscu, a jest dużo gorsza. W RMF 24 nie ma reklam, głupich konkursów czy żarcików prowadzących znalezionych w internecie. Nie wiem, być może więc respondenci nie rozróżniają tych dwóch stacji i wskazują je zamiennie, co zaburza nieco wyniki takich badań.



Zerknijmy jeszcze na czas słuchania poszczególnych stacji radiowych. Widać tu pewną lojalność słuchaczy, bo według badania Radio Track - Kantar Polska, w zeszłym roku średnio słuchaliśmy każdego dnia radia przez 4 godziny i 14 minut (więcej o tym w tym tekście), a przy znacznej liczbie radiostacji widać, iż podobny czas poświęcamy średnio na każdą z nich w internecie.



Najwyższy średni czas słuchania ma radio Rekord - 459 minut, dalej muzo.fm (ma zniknąć z eteru FM i internet w tym roku - więcej info), które słuchane jest przez 305 minut, a podium zamyka Radio VOX FM z wynikiem 244 minuty.

Najpopularniejsze stacje radiowe w internecie z kolei, to odpowiednio dla RMF FM: 182 minuty, dla Radia 357: 190 miniut i dla Radia Nowy Świat: 212 minut.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.