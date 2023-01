Telewizja linearna traci, prasa drukowana traci, a radio, czyli trzecia pozycja z tzw. starych mediów - radio FM, wydaje się być niewzruszone od lat z niezmienną popularnością wśród rodaków.



Branżowy portal I Love Radio, podzielił się dziś z nami swoim corocznym raportem: Raport RADIO 2022 - podsumowanie wyników słuchalności, z którego wynika, iż przynajmniej raz w tygodniu słucha jakiejś stacji radiowej FM aż 86,8% rodaków, co przekłada się na niemal 26 mln słuchaczy.



Z kolei każdego dnia włącza radio FM niespełna 20 mln Polaków, procentowo rzecz ujmując - 65,4% z nas. Co ciekawe i wbrew obiegowej opinii, iż radio FM to głównie domena ludzi starszych, którzy słuchają radia z przyzwyczajenia/bo tak robili przez całe życie, również młodzi ludzie włączają rozgłośnie radiowe.



Mowa o najmłodszej grupie wiekowej 15 - 24 lat oraz uczniów i studentów - wprawdzie to najmniejszy odsetek spośród pozostałych grup, ale jednak, i to nadal duże liczby: około 79%.



Gdzie najczęściej słuchamy radia? Od czterech lat niezmiennie na pierwszym miejscu jest samochód, który wyprzedza domy i miejsca pracy. Choć jeśli chodzi o udział w czasie słuchania kolejność jest inna - na pierwszym miejscu dom: 40%, praca: 30%, a samochód na trzecim miejscu z wynikiem 26% udziału w czasie słuchania rozgłośni radiowych ogólnie.



Średnio słuchamy radia FM przez 4 godziny 14 minut dziennie, a największa aktywność w tym zakresie przypada na godziny od 8:00 do 15:00.



Wywołaliśmy młodych słuchaczy w tytule, to zerknijmy jak rozkłada się u nich słuchalność dzienna. Wygląda to nieco inaczej niż w ogólnych danych - widać powyżej, iż radio włączają głównie o 7:00 i słuchają aż do wieczora, czyli do 18:00.



Jakie to rozgłośnie? Na koniec wpisu wkleję najnowsze dane portalu Wirtualnemedia.pl z nazwami najpopularniejszych stacji radiowych. Niemniej głównie są to stacje komercyjne, których słucha 84% osób, stacje publicznego radia - 13%, a katolickie rozgłośnie - 3% słuchaczy.



Stacje komercyjne przodują też wyraźnie w dziennym czasie słuchania, jaki to przeznaczamy na odtwarzanie stacji radiowych.



Wcześniej podawaliśmy średni czas słuchania radia na poziomie nieco ponad 4 godziny, ale jak widać powyżej sporo osób słucha radia FM przez 6 godzin i więcej, stąd taki dobry wynik ogólny, bo na drugim miejscu są osoby, który uruchamiają radio na godzinę lub krócej.



Większość słuchaczy pozostaje przy tym wierna w ciągu dnia jednej rozgłośni, co czwarty słucha dwóch stacji FM, a tylko 16% trzech lub więcej.



Na koniec chyba najciekawsze dane odnoszące się do źródła sygnału stacji FM, które słuchamy. Niepodzielnie króluje tu antena radiowa, która to dla 18,38 mln słuchaczy jest źródłem sygnału i odpowiada za udział w czasie słuchania stacji FM na poziomie 88% w ciągu dnia. Z kolei 10% czasu przeznaczone jest na słuchanie radia przez internet (2,11 mln osób), 2% przez dekoder kablowy (0,5 mln osób) i 0,2% czasu (40 tys. słuchaczy) przez DAB+.



Powyżej obiecane najpopularniejsze stacje radiowe FM w Polsce z serwisu Wirtualnemedia.pl. Ciekawie to wygląda porównując rok 2016 z minionym 2022. RMF FM słuchało 6 lat temu 24% rodaków, od tego czasu największe spadki zanotowały stacje Polskiego Radia - I i III, ale nie przejęły tych słuchaczy drugie Radio ZET czy trzecie Radio ESKA, tylko właśnie RMF FM, dzięki czemu ma już 30% słuchalności.

Można to też tłumaczyć faktem największego zasięgu w kraju. Skoro radio najczęściej włączamy w samochodzie, niemal wszędzie "w terenie" dostępna była i jest radiowa "Trójka" czy "Jedynka", a podobny zasięg ma RMF FM, więc siłą rzeczy ta rozgłośnia zyskała najwięcej na rozwaleniu publicznych rozgłośni radiowych w tym czasie.

Źródło: I Love Radio.

Stock Image from Depositphotos.