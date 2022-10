Co istotne dla słuchaczy i fanów radia Eska Rock (słuchających go przez internet), dostępnego do tej pory w eterze tylko w Warszawie, wraz z tym przejęciem usłyszą go teraz w swoich radioodbiornikach w domach, w pracy czy w samochodzie - w ośmiu innych dużych miastach w Polsce.

Z informacji serwisu Presserwis wynika, iż już od listopada Grupa ZPR Media przejmie na siebie tworzenie programu Muzo FM, a jednocześnie wystąpi do KRRiT z wnioskiem o zmianę nazwy stacji na Eska Radio.

Aktualnie, Muzo FM można słuchać w takich miastach jak:

Warszawa - 102 FM

Kraków - 104,9 FM

Gdańsk - 93,9 FM

Łódź - 102,3 FM

Poznań - 93,9 FM

Wrocław - 103,7 FM

Kielce - 92,9 FM

Olsztyn - 92,4 FM

Bydgoszcz - 90,5 FM

Z kolei Eska Rock nadawała do tej pory tylko w Warszawie na częstotliwości 93,3 MHz. Z tego też względu, na warszawskiej częstotliwości przejętego Muzo FM, Grupa ZPR Media planuje uruchomić nowe lokalne radio.

Aktualnie, według badania Radio Track, Kantar Polska SA, w fali kwiecień 2022 - wrzesień 2022, udział w czasie słuchania Radia Eska w Warszawie wyniósł 4,5%, co daje tej stacji 5 miejsce ze wszystkich rozgłośni nadawanych w stolicy.

Z kolei, jeśli chodzi o Muzo FM w miejscowościach, w których można słuchać tego radia, wygląda to następująco:

Warszawa - słuchalność: 1,1%, miejsce: 23

Kraków - słuchalność: 0,9%, miejsce: 21

Gdańsk - słuchalność: 2,9%, miejsce: 11

Łódź - słuchalność: 1,6%, miejsce: 17

Poznań - słuchalność: 1,3%, miejsce: 19

Wrocław - słuchalność: 1,2%, miejsce: 18

Kielce - słuchalność: 4,4%, miejsce: 9

Olsztyn - słuchalność: 1,8%, miejsce: 12

Bydgoszcz - słuchalność: 4,2%, miejsce: 9

Warto tu jeszcze przypomnieć, że to nie pierwsza podróż radia Eska Rock po największych miastach w Polsce. Do 2013 roku nadawała już w niektórych z nich, ale od tamtego roku jej częstotliwości przejęło radio Vox FM.

Źródło: Press.pl