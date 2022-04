Lubię muzykę serwowaną w radio, i nie chodzi tu o to, że szkoda mi pieniędzy na płatny serwis streamingowy, opłacam co miesiąc Apple Music i wspieram finansowo Radio 357 przez Patronite. Zwyczajnie lubię być zaskakiwany muzycznie, w radio mogę usłyszeć muzykę, której dawno nie słyszałem, a nie pamiętałem tytułu czy wykonawcy - algorytmy w serwisach streamingowych jeszcze tego nie potrafią.

Jednak w tradycyjnych rozgłośniach możemy liczyć jedynie na odtwarzaną w kółko playlistę z tymi samymi pozycjami, które puszczane są do znudzenia. Wszystko przerywane reklamami lub wstawkami prezenterów z historiami wyczytanymi w sieci, które kończą niby śmieszną puentą, która wcale nie śmieszy tylko irytuje. Informacje z kraju i ze świata są tylko tłem dla tej sceny.

W RMF 24 jest inaczej. Oczywiście nie brakuje tu stałego zestawu hitów Cher, Eltona Johna, Bon Jovi czy Phila Collinsa, ale nie przeszkadza to tak bardzo, bo przeplatane są one mniej znanymi kawałkami czy nowszą muzyką.

Lubię to radio nie tylko dla muzyki, ale dla informacji podanych w szybkiej i skondensowanej formie. Informacji, które mają za zadanie przekazać to, co najważniejsze, a nie umęczać widza niepotrzebnym przeciąganiem czy szukaniem sensacji, mającym za celu zatrzymaniem widza, jak to się ma w telewizyjnych programach informacyjnych.

Nie ma tu wspomnianych reklam czy żarcików, prezenterzy wchodzą na antenę z ciekawymi informacjami, wywiadami czy relacjami korespondentów z całego świata. Naprawdę przyjemnie się tego słucha, zarówno w domu, w pracy czy w samochodzie. Od kilku dni łapię się na tym, że cześciej włączam RMF 24 niż moje ulubione Radio 357, które cały czas trzyma poziom, ale jest bardziej angażujące, zarówno przez prezenterów jak i prezentowaną muzykę, co przeszkadza czasem w pracy.

Wspomniałem na początku o informacji prasowej, dzięki której wróciłem po roku do RMF 24, co w niej można przeczytać i co sprawiło, że włączyłem je ponownie? 28 marca radio uruchomiło nową odświeżoną ramówkę z nową oprawę dźwiękową i odświeżonym formatem muzycznym. Wcześniej krótkie i najważniejsze informacje z kraju i ze świata podawane były tylko w paśmie porannym i popołudniowym, teraz możemy je słuchać przez cały dzień - co pół godziny od 5:00 do 19:00.

Dodatkowo - to czego brakowało na start tej rozgłośni, w każdą sobotę i niedzielę wprowadzono pasmo weekendowe z prowadzącymi, emitowane pomiędzy 9:00 a 14:00. Dzięki temu i w te wolne dni nie zabraknie słowa mówionego, co przecież oprócz samej muzyki.przyciąga do radia słuchaczy.

Jak konkretnie muzyka pojawia się w RMF 24? Wcześniej na antenie można było usłyszeć największe przeboje ostatnich dekad XX i początku XXI wieku. W nowej odsłonie rozgłośni pojawiły się nowe piosenki z gitarowym brzmieniem i z pogranicza muzyki alternatywnej, m.in. utwory Igo, Kaśki Sochackiej, George’a Ezry, Eddiego Veddera czy Kwiatu Jabłoni, co jak wspominałem całkiem przyjemnie komponuje się ze znanymi już wszystkim utworami z głównej anteny RMF FM czy innych komercyjnych rozgłośni FM.

Gdzie możecie posłuchać i sprawdzić RMF 24? To rozgłośnia internetowa, możecie jej posłuchać na stronie https://www.rmf24.pl/radio lub w aplikacji mobilnej RMF ON, dostępnej w Google Play, App Store i Huawei AppGallery. Dzięki temu możliwe jest jej odsłuchiwanie w samochodzie, jak nie macie odpowiedniego sprzętu w aucie, pomoże to rozwiązanie, które opisywałem na Antyweb jakiś czas temu - Czy da się słuchać Spotify w starszym samochodzie bez Bluetooth? Da się, sprawdziliśmy to.

Tak więc miłego słuchania, i dajcie proszę znać, co sami myślicie o tej rozgłośni.