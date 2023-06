Na tropie doskonałości – Najlepsze smartfony, jakie oferuje nam dziś świat

Najlepszy smartfon - topowe konstrukcje na rynku

Widząc coraz szybsze procesory, lepsze aparaty i nowe rozwiązania technologiczne, często zastanawiamy się, który smartfon jest dziś tak na prawdę najlepszy. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Właśnie dlatego nasz ranking nie jest typowym zestawieniem z podium. Tym razem wybraliśmy najlepsze urządzenia w swoich kategoriach. Jeśli jesteście ciekawi, które smartfony zasługują na miano topowych konstrukcji, zapraszamy do lektury.

Źródło: Unsplash

Różnorodność preferencji, stylów życia i indywidualnych potrzeb sprawia, że nie istnieje uniwersalny smartfon, który byłby najlepszy dla każdego. To, co dla jednej osoby będzie najważniejsze, dla innej może mieć mniejsze znaczenie. Niektórzy poszukują smartfonów z niesamowitymi aparatami, inni zwracają uwagę na wydajność baterii, a jeszcze inni cenią sobie innowacyjne rozwiązania technologiczne. Właśnie dlatego, aby spojrzeć na "najlepszy smartfon" z różnych perspektyw, wytypowaliśmy kilka kluczowych kategorii i przyporządkowaliśmy do nich wybrane urządzenia:

Wybieramy najlepszy smartfon 2023

Niezależnie od tego, czy jesteśmy pasjonatami fotografii mobilnej, zapalonymi graczami, czy też po prostu potrzebujemy niezawodnego urządzenia do komunikacji, wybór odpowiedniego smartfona może być prawdziwym wyzwaniem. Rynek oferuje nam szeroki wybór, ale jak wybrać najlepszy spośród wszystkich opcji? Jeśli masz nieograniczony budżet i wiesz, na czym zależy Ci najbardziej, po prostu sięgnij po jeden z poniższych modeli!

Samsung Galaxy S23 Ultra — Topowy flagowiec z Androidem

Najlepszy smartfon z Androidem, jaki możecie dziś kupić to Samsung Galaxy S23 Ultra. Jest duży i kosztowny, ale hej, chyba o to chodzi w flagowcach? Model ten oferuje wszystko, czego można oczekiwać od smartfona w 2023 roku. Imponuje nie tylko szybkością działania, ale również doskonałymi obiektywami. Główny aparat o rozdzielczości 200 mpx imponuje jakością zdjęć i intensywnymi kolorami. Mamy też obiektyw szerokokątny i teleobiektyw. Mamy też solidne wykonanie i design klasy premium. Mimo nieco kwadratowego kształtu, dobrze leży w dłoni. Wyświetlacz oferuje oczywiście topową jakość obrazu, idealną zarówno do korzystania z aplikacji, jak i oglądania filmów. Wisienką na torcie jest tu rysik S-Pen, który ma na obudowie własną skrytkę.

iPhone 14 Pro Max — Najlepszy flagowiec od Apple

Jak dla nas najlepszy smartfon dostępny na rynku, ale doskonale wiemy, że użytkownicy Androida mają, delikatnie mówiąc, odmienne zdanie na ten temat 😇. Ten model spełnia wszystkie oczekiwania i oprócz zaporowej ceny nie ma właściwie żadnych większych wad. Mamy tu jeden z najpiękniej wyglądających ekranów. Przekątna 6,7 cala, odświeżanie na poziomie 120 Hz, doskonałe zagęsczenie pikseli, piękne kolory i jasność na poziomie 2000 nitów – to mówi samo za siebie i bardzo trudno jest patrzeć na inne wyświetlacze, gdy zazna się już tej jakości. Procesor Apple A16 Bionic, który napędza tę maszynę to obecnie chyba najszybszy procesor, jaki można znaleźć w smartfonach. iPhone 14 Pro Max zachwyca również jakością zdjęć i filmów. Z detali, które cieszą – mamy tu funkcję "always-on display", która wspiera widgety.

Google Pixel 7 Pro — Najlepszy aparat w smartfonie (?)

W przypadku flagowców od Apple i Samsunga jakość zdjęć i filmów to właściwie bardziej kwestia subiektywnych odczuć niż faktyczny podział na lepsze i gorsze. Właśnie dlatego postanowiliśmy pójść pod prąd i w tej kategorii postawić na Google Pixel 7 Pro. Jeśli chcesz korzystać z trybu automatycznego, bez zabawy z ekspozycją, ten model zapewni najlepszą jakość zdjęć w 2023 roku. Urządzenie oferuje potrójny aparat z 30-krotnym zoomem Super Res Zoom. Jest też 5-krotny zoom optycznty. Sensor 50 mpx w obiektywie szerokokątnym na pewno spełni oczekiwania każdego mobilnego fotografa. Nie zabrakło też całego szeregu software'owych sztuczek, które poprawiają jakość zdjęć.

Sony Xperia 10 IV — Najdłuższa żywotność baterii

Choć nie jest to najlepszy telefon pod względem ogólnej funkcjonalności, jeśli zależy ci głównie na żywotności baterii, nie ma lepszego wyboru. W tej kategorii Sony Xperia 10 IV góruje nad konkurencją. W teście PC Mark osiągnęła na prawdę imponujący wynik – 24 godziny i 52 minuty. Rezultat ten przewyższa kolejny smartfon w rankingu o ponad 6 godzin. W przypadku normalnego użytkowania, model ten może wytrzymać nawet trzy dni bez sięgania po ładowarkę. Warto też zaznaczyć, że pojemna bateria 5000 mAh zmieściła się w obudowie o grubości 8,3 mm. Nie można jednak pominąć tego, że Sony Xperia 10 IV nie ładuje się tak szybko, jak byśmy tego chcieli...

Samsung Galaxy Z Flip 4 — Najlepszy składak

W 2020 roku wróciły telefony z klapką. Rewolucja polega na tym, że oferują one funkcjonalność tradycyjnych smartfonów. Wszystko za sprawą zaginanych ekranów. Na początku pojawiło się kilka problemów, które Samsung musiał wyeliminować, ale to już 4 generacja Flipów i naszym zdaniem najlepsza. Ba. Konkurencja też próbuje tworzyć swoje składaki, ale ten wciaż pozostaje naszym faworytem. Sercem modelu Galaxy Z Flip 4 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, który zapewnia ogromny wzrost wydajności w porównaniu z modelem zeszłorocznym, a odświeżanie głównego ekranu wynosi w końcu 120 Hz.

OnePlus 11 — Najtańszy flagowiec

Na koniec zostawiliśmy sobie coś ekstra. Nie może być tak, że wszystko, co najlepsze, musi być najdroższe... A może jednak musi? Nieważne. Ostatnia kategoria to najlepszy z najtańszych flagowców. Po prostu nie mogliśmy pominąć jakiegoś wariantu budżetowego. Dlaczego OnePlus 11? Bo trudno będzie znaleźć smartfon premium, który kosztuje równie mało pieniędzy. Jest wydajny, ma dobre aparaty i świetny wyświetlacz. OnePlus zapewnia też gwarantowane 4 lata aktualizacji do najnowszego Androida. Nie jest to może ta półka, co Galaxy S23 Ultra oraz iPhone 14 Pro Max, ale za tę cenę – naprawdę warto!