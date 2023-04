5 nowości, które chciałbym zobaczyć w iOS 17

O iOS 17 już wiemy sporo - choć wciąż poruszamy się w sferze plotek i przecieków. System pierwotnie miał skupiać się wyłącznie na poprawkach i optymalizacji, jednak w ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji sugerujących, że nowości w nim nie zabraknie. Więcej o nich przeczytacie w naszym podsumowaniu iOS 17. Wszystko co trzeba wiedzieć o nowej wersji systemu dla iPhone'a. W tym tekście skupię się na kilku funkcjach, które chciałbym zobaczyć w iOS 17. Część z nich pokrywać się będzie z tym, czego możemy się spodziewać po aktualizacji.

Nowości, które chciałbym zobaczyć w iOS 17

Dynamiczne, interaktywne widżety

To coś, czego brakuje mi od pierwszego wprowadzenia widżetów na ekran początkowy iPhone'a wraz z iOS 14. O ile wizualnie widżety systemowe oraz te dostarczane przez twórców aplikacji są atrakcyjne wizualnie, tak na dłuższą metę są mało użyteczne. Oferują jedynie informacje do odczytu bez większej interaktywności i są odświeżane z dość sporym opóźnieniem. Podobnie sprawa wygląda z widżetami na ekranie blokady wprowadzonymi wraz z iOS 16. Miejsca na nich jak na lekarstwo, a dostępnych jest naprawdę kilka przydatnych narzędzi - od tych systemowych, po dostarczane wraz z różnymi aplikacjami. Liczę, że Apple odda nam więcej miejsca na ekranie blokady, a pojawiające się na nim widżety zaoferują większą interaktywność.

Personalizacja

Obecnie iOS nie przypomina tego, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszych jego odsłonach. Apple z każdą kolejną wersją systemu pozwala nam na więcej w kwestii personalizacji telefonu. Jeszcze niedawno każdy ekran blokady i każdy ekran początkowy wyglądał tak samo - z wyjątkiem tapety. Dziś możemy dodawać widżety, ukrywać ikony i dostosowywać ekran blokady ustawiając to, co chcemy na nim widzieć. Chciałbym, by w iOS 17 pojawiła się możliwość dowolnego ustawienia wyglądu obu ekranów - wraz z łatwą zmianą ikon. Choć obecnie możemy zmienić je z wykorzystaniem specjalnych aplikacji, tak jest to tylko "obejście" problemu. Stworzenie skrótu do aplikacji z niestandardową ikoną może jest łatwe, ale z pewnością nie jest wygodne - tym bardziej, że takie skróty nie wyświetlają plakietek z informacją o liczbie powiadomień.

Gra w chmurze

To najwyższa pora by Apple dostrzegło potencjał drzemiący w graniu w chmurze - i to nie tylko w przeglądarce Safari. Restrykcyjna polityka App Store zabrania twórcom tego typu rozwiązań na udostępnianie swoich aplikacji z jednego prostego faktu - tego typu apki są w rzeczywistości sklepem oferującym dostęp do zakupu gier lub korzystania z abonamentów oferujących uruchomienie gry. Apple wymaga, by każda tego typu gra była przedstawiana do oceny, co - umówmy się - jest sporym nieporozumieniem. A wszystko to tłumaczone jest naszym bezpieczeństwem. Znaczenie grania chmurze rośnie i coraz więcej firm decyduje się na tego typu rozwiązania. Jeśli Apple tego nie dostrzeże, to jedynym rozwiązaniem może okazać się instalowanie tego typu usług spoza App Store - pod warunkiem, że Amerykanie zastosują się do wymogów Unii Europejskiej.

Wielozadaniowość

iPhone 14, w zależności od wybranego modelu oferuje ekran o przekątnej 6,1 lub 6,7 cala. To duża powierzchnia do wyświetlania informacji i zmarnowany potencjał pracy z przynajmniej dwoma aplikacjami jednocześnie - w szczególności w układzie poziomym. W iOS 17 chętnie widziałbym kilka zastosowań znanych z iPadOS. To m.in. tryb Split View, w którym dwie aplikacje są wyświetlane jedna obok drugiej. Również tryb Slide Over odnalazłby się na iPhonie. A w nim jedna aplikacja jest wyświetlana w mniejszym, ruchomym oknie, które można przeciągać na lewą lub prawą stronę ekranu.

Siri po polsku

Na koniec coś o czym mówi się od kilku lat. Temat polskojęzycznej Siri wraca jak bumerang - głównie za sprawą informacji pochodzących z ogłoszeń o pracę w Apple. I choć wiele wskazuje, że Apple od dawna może pracować nad asystentem w naszym języku, wciąż nie został on zaprezentowany. Nie da się też ukryć, że Siri nie jest już tak gorącym tematem jak jeszcze kilka lat temu - nawet sami pracownicy firmy zwracają uwagę, że asystent jest daleko w tyle za konkurencją i Apple nie ma pomysłu na jego rozwój. Mimo wszystko - dobrze by było widzieć Siri mówiącą po polsku. Nawet jeśli miałoby się to sprowadzać do podstawowych komend związanych z realizowaniem niektórych czynności na iPhonie. Obecność Siri w Polsce otworzyłaby również możliwość sprzedaży głośników HomePod - te wciąż są niedostępne w Polsce - głównie przez brak wsparcia języka polskiego.

iOS 17 coraz bliżej. Kiedy prezentacja systemu?

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już na początku czerwca. Apple oficjalnie potwierdziło, że w dniach 5-9 czerwca odbędzie się coroczna konferencja WWDC. W ciągu całego tygodnia na uczestników czeka masa atrakcji - od prezentacji Keynote na której pokazane zostaną nowe wersje oprogramowania dla iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac i innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, po sesje, indywidualne warsztaty, a na spotkaniach z inżynierami Apple i innymi deweloperami kończąc. Pierwszego dnia odbędzie się specjalna prezentacja, na której zaprezentowane zostaną nowości systemowe. Niewykluczone, że w czasie prezentacji pokazane zostaną nowe sprzęty - w tym komputery Mac i gogle AR/VR.