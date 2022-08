Najlepsze oferty na kartę - tanie, bez limitu i z dużą paczką GB

Oferty na kartę to najbardziej elastyczna opcja dla użytkowników smartfonów u naszych operatorów. Pozwalają one na dowolne korzystanie z dostępnych usług czy na zmianę ich w każdym momencie, w zależności od aktualnych potrzeb. Przyjrzymy się dziś najlepszym ofertom na kartę bez limitu z dużą paczką danych.

Ostatnio dzieliłem się z Wami zestawieniem ofert na kartę dla osób, którym zależy na roamingu w UE wg zasady RLAH, w innym tekście pokazywałem, że osoby, które mało rozmawiają nie muszą wcale wykupywać nielimitowanym pakietów.

Są jednak osoby, które dużo rozmawiają przez telefon czy wysyłają wiadomości SMS/MMS, i nadal poszukują ofert na kartę bez limitu. Według danych Orange, jest to prawie połowa klientów, więc dziś podzielę się z Wami zestawieniem nielimitowanych ofert na kartę z przynajmniej 10 GB transferu danych, w cenie maksymalnie 30 zł miesięcznie.

Najlepsze oferty na kartę w zasięgu sieci Orange

Orange na kartę

Najlepsza oferta na kartę w Orange to pakiet Bez limitu + 45 GB za 30 zł na 31 dni, mieści się w naszym limicie cenowym i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz aż 45 GB transferu danych. 15 GB przysługuje nam po aktywacji pakietu, a dodatkowe 30 GB za doładowanie kwotą 30 zł.

Orange Flex

W przypadku Orange Flex pewnie nie zgodzicie się na obecność w tym zestawieniu, bo to subskrypcja i bliżej jej do abonamentów z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W mojej ocenie jednak to bardziej oferta na kartę, bo pozwala zrezygnować z niej w dowolnym momencie, bez konieczności zachowywania miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jest tu mniejszy transfer danych niż w ofercie na kartę Orange - 15 GB, ale i tańszy miesięczny koszt wynoszący 25 zł oraz można domówić dodatkową darmową kartę SIM/eSIM na przykład do smartwacha. W Orange na kartę można mieć tylko jeden eSIM, dodatkowy jest płatny.

Nju mobile na kartę

W Nju mobile na kartę mamy jeden pakiet bez limitu, kosztujący 29 zł. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości mamy tu 10 GB transferu danych, który rośnie do 20 GB po pół roku stażu, 25 GB po roku i do 30 GB po dwóch latach.

Tak więc nieco gorsza opcja niż Orange na kartę. Przewagę ma tylko w tym, że jeśli nie korzystamy w danym miesiącu z usług - to nie płacimy. W Orange na kartę opłata wchodzi z góry za cały pakiet.

W nju mobile na kartę za usługę nie płacisz z góry - po doładowaniu płacisz wg zużycia, ale nie więcej niż 29 zł

Najlepsze oferty na kartę w zasięgu sieci Play

Play na kartę

W Play na kartę za 30 zł możemy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS oraz z 30 GB transferu danych - 15 GB z pakietu + 15 GB za doładowanie w Play24.

Red Bull Mobile na kartę

W Red Bull Mobile na kartę w opcji pakietu na miesiąc zapłacimy 30 zł. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 10 GB transferu danych + 10 GB bonusu za doładowanie kwotą 30 zł.

Virgin Mobile na kartę

Najnowszy nabytek Play, czyli Virgin Mobile w swojej ofercie na kartę ma dwie opcje - dla nowych klientów za 25 zł dostępne jest 35 GB transferu danych, a dla obecnych 15 GB.

Mobile Vikings

Jednak najlepszą opcją w zasięgu sieci Play wydaje się oferta na kartę Mobile Vikings, gdzie za 25 zł miesięcznie dostajemy 25 GB transferu danych z kumulowaniem niewykorzystanego transferu danych.

Najlepsze oferty na kartę w zasięgu sieci Plus

Plus/Plush na kartę

W ofercie Plus i Plush na kartę mamy jeden nielimitowany pakiet za 30 zł miesięcznie. Skorzystamy w nim z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych (15 GB z pakietu + 15 GB z bonusu za doładowanie kwotą 30 zł).

Lajt mobile na kartę

Na nadajnikach Plusa mamy sporo operatorów wirtualnych, wybrałem tu między innymi ofertę Lajt Mobile, która kosztuje 19,99 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych.

a2mobile na kartę

Jeśli jednak potrzebujecie większy transfer danych - za 10 zł więcej w a2mobile na kartę dostępne jest 30 GB miesięcznie. 60 GB z grafiki poniższej obowiązuje jeszcze tylko do końca wakacji.

Lycamobile na kartę

Jednak największy transfer danych w cenie do 30 zł, dostępny jest w ofercie Lycamobile na kartę. Za 25 zł przyznawane jest co miesiąc 50 GB z kumulowaniem niewykorzystanych gigabajtów.

Najlepsze oferty na kartę w zasięgu sieci T-Mobile

T-Mobile na kartę

Został nam jeszcze T-Mobile, w ofercie na kartę tego operatora mamy jedyną opcję na rynku z darmowym transferem danych na oglądanie filmów i seriali na Netfliksie czy HBO Max, w cenie 30 zł miesięcznie.

Na inne aktywności mamy 30 GB transferu danych - 15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie kwotą 30 zł.

Heyah na kartę

W ofercie Heyah na kartę najlepsza będzie opcja za 25 zł miesięcznie, gdzie dostępne mamy aż 35 GB transferu danych.

Heyah 01

Była subskrypcja Orange Flex, z tego samego powodu nie może tu zabraknąć subskrypcji Heyah 01. Zwłaszcza, że to wydaje się najlepsza oferta na kartę - najtańsza przy takim transferze danych w miesiącu - 20 GB za 19,99 zł.

Niemniej na koniec trzeba też wspomnieć o nadal aktualnych promocjach u naszych operatorów infrastrukturalnych. W ofercie na kartę Orange, Play, Plus i T-Mobile możemy oprócz wspomnianych w tym tekście pakietów GB aktywować dodatkowe 1200 GB w ciągu roku.

Stock Image from Depositphotos.