1200 GB za darmo przez rok w ofercie na kartę już u wszystkich operatorów

Niezależnie czy korzystacie lub zamierzacie dopiero skorzystać z oferty na kartę w Orange, Play, Plus czy T-Mobile - u każdego z tych operatorów można już aktywować promocję z ponad 1 TB transferu na rok za darmo.

Z tym za darmo to niekoniecznie jest do końca prawda. U każdego z operatorów warunkiem koniecznym do jej aktywacji jest posiadanie aktywnego pakietu cyklicznego ważnego 31 dni.

1200 GB na rok w Orange

Zaczynamy od dzisiejszej premiery promocji w Orange, w której co miesiąc dodawana jest do konta paczka 100 GB transferu danych. Aby z niej skorzystać musimy aktywować lub mieć już aktywny pakiet cykliczny Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB, który kosztuje 30 zł miesięcznie.

Nowi klienci najpierw muszą wysłać SMS-a o treści 1200 GB na numer 811, następnie aktywować ten pakiet (na przykład w aplikacji Mój Orange lub wysyłając SMS-a: START CYKL pod numer 630, ewentualnie po wklepaniu kodu USSD: *101*2*31#). Dla nich pierwsza paczka 100 GB zostanie przyznana od razu po aktywacji pakietu.

Z kolei klienci, którzy już mają aktywny w/w pakiet i dołączą do tej promocji poprzez wysłanie SMS-a, pierwszą paczkę 100 GB otrzymają przy pierwszym odnowieniu tego pakietu. W obu przypadkach, łącznie można otrzymać 12 takich paczek, co daje razem 1200 GB.

Minimalna kwota takiego cyklicznego pakietu Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB kosztuje 30 zł miesięcznie i obejmuje nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Wyższy pakiet z ważnością 31 dni kosztuje 39 zł i zawiera 60 GB transferu danych. Tak więc można z tą promocją otrzymać co miesiąc odpowiednio 130 GB i 160 GB przez kolejne 12 miesięcy, przy utrzymaniu ważności tych pakietów.

1200 GB na rok w Play i T-Mobile

Podobne zasady tej promocji obowiązują w Play i T-Mobile. Z tą różnicą, że w Play minimalny pakiet, który ją obejmuje kosztuje 35 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych - łącznie 140 GB miesięcznie. Przy droższym pakiecie za 40 zł, będzie to 50 GB, a więc łącznie 150 GB.

W T-Mobile z kolei, podobnie jak w Orange wystarczy mieć aktywny pakiet za minimum 30 zł z 30 GB transferu danych lub za 39 zł z dostępem do 5G z 40 GB transferu. Razem będzie to więc odpowiednio 130 GB i 140 GB w miesiącu.

1200 GB na rok w Plusie

Na koniec przypomnienie tej samej promocji w Plusie - mamy tu takie same zasady - co miesiąc dodatkowa paczka 100 GB przez 12 miesięcy w dwóch pakietach: za 30 zł z 30 GB transferu danych i za 40 zł (5G) z 35 GB transferu danych.

Tu różnica polega na tym, że po tych 12 miesiącach, przy zachowaniu co miesiąc tych cyklicznych pakietów w prezencie dostajemy dodatkowe 300 GB. Tak więc łącznie otrzymamy odpowiednio 130 GB miesięcznie + na koniec 300 GB i 135 GB + na koniec 300 GB, do wykorzystania bez limitu czasowego.

Podsumowanie w tabelce

Orange Orange Play Play Plus Plus T-Mobile T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer 1560 1920 1680 1800 1860 1920 1560 1680 średnio 130 160 140 150 155 160 130 140 5G nie tak tak tak nie tak nie tak koszt 30,00 39,00 35,00 40,00 30,00 40,00 30,00 39,00

To oczywiście porównanie bez uwzględnienia dodatkowych doładowań w tym okresie i kumulowania niewykorzystanych danych w miesiącu, co zależy od indywidualnego wykorzystania zgromadzonych środków przez każdego z klientów.

