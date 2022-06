Jak wycisnąć z oferty na kartę więcej niż fabryka dała

Oczywiście na Antyweb pojawiały się też i takie zestawienia, znajdziecie je podlinkowane w tym tekście, niemniej niezmiernie mnie zainteresowało zestawienie naszego Czytelnika, zwłaszcza w przypadku oferty na kartę w Orange. Okazało się, że można z niej wycisnąć więcej, niż to wynika z domyślnych pakietów (zrzuty ekranu z opisami są autorstwa naszego Czytelnika).

Oferta na kartę w Orange

Początkowo nie mogłem zrozumieć, jak z tych wyliczeń wychodził w rezultacie tak duży pakiet danych, więc zwróciłem się do jego autora o dodatkowe wyjaśnienie.

Okazało się, że przez myśl mi nie przeszło, że te 5 zł x 72 polega na aż 72 doładowaniach na tę kwotę raz za razem, by uzbierać potrzebną sumę na aktywację pakietu rocznego. To duży wysiłek, niemniej później stwierdziłem, że skoro to jednorazowa akcja - raz na rok i skoro się da, to dlaczego nie skorzystać.

Tak więc po kolei, bo bardziej zrozumiała ta instrukcja by była, jakby odwrócić kolejność czynności, które należy wykonać dla końcowego efektu.

Najpierw doładowujemy swoje konto online 72 razy po 5 zł - według powyższej tabelki, przysługuje za to nam bonusowy transfer danych za każde takie doładowanie wynoszący 2,5 GB. W sumie więc, od razu na naszym koncie pojawia się 180 GB i stan konta: 360 zł.

Możemy już więc aktywować pakiet roczny za 360 zł, który daje nam nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 2048 GB transferu danych - łącznie mamy już 2228 GB. Dodatkowo Orange za każde doładowanie online przyznaje bonus w wysokości 10 GB, dochodzi więc 720 GB - suma: 2948 GB.

Jednak aby nie utracić bonusowych GB, a więc mowa o różnicy z sumy i transferu danych z pakietu rocznego: 2948 GB - 2048 GB=900 GB, musimy aktywować roczną usługę utrzymującą ich ważność za 29 zł. Z wyliczeń Czytelnika możemy pominąć opcjonalną usługę ważności konta przez rok za 9 zł, bo już mamy przecież konto ważne rok po aktywacji rocznego pakietu.

Podsumowując, za 389 zł dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 2948 GB transferu danych - co daje nam 245,66 GB za 32,41 zł miesięcznie, czyli 0,13 zł za 1 GB.

Podobny efekt w podobnej cenie, możemy osiągnąć dużo mniejszą liczbą doładowań, jednak z mniejszą liczbą GB. Nie będę już tego rozpisywał, skoro znamy już ten mechanizm z instrukcji powyżej.

Oferta na kartę w Play

W przypadku oferty na kartę w Play, nasz Czytelnik proponuje pakiet na internet mobilny z 200 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie. Do tego bonus za doładowanie kwotą 50 zł - 25 GB. Razem 225 GB miesięcznie.

Osobiście wydaje mi się jednak, że korzystniejszą opcją - choć z mniejszym transferem danych, będzie pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami jak w przypadku Orange na kartę. Za 35 zł aktywujemy pakiet Play SOLO XL i odnawiamy go co miesiąc, dzięki czemu oprócz 40 GB z pakietu dostajemy co miesiąc dodatkowe 100 GB, co daje razem 140 GB miesięcznie z rozmowami i wiadomościami. Z bonusem za doładowanie łącznie mamy więc 155 GB miesięcznie.

Oferta na kartę w T-Mobile

Podobnie nie zgadzam się z wyliczeniami najlepszej opcji w ofercie na kartę w T-Mobile. Ten operator również daje obecnie dodatkowe 100 GB, już w pakiecie za 30 zł - podobnie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości, oraz 30 GB transferu danych.

W rezultacie za 30 zł mamy łącznie 130 GB miesięcznie, rocznie daje to 1560 GB, a więc prawie trzy razy więcej niż u naszego Czytelnika.

Oferta na kartę w Plus

W przypadku Plusa, również nie opłaca się bawić w wielokrotne doładowania, bo w pakiecie z rozmowami i wiadomościami za 30 zł również możemy wyciągnąć 130 GB miesięcznie. Dodatkowo po roku przysługuje jeszcze pakiet 300 GB, a więc razem mamy 1860 GB na rok.

Podsumowując, aktualnie u każdego z operatorów infrastrukturalnych możemy w cenie około 30 zł korzystać z dużego transferu danych w ofercie na kartę. Najwięcej w Orange, bo jest to prawie 3 TB na rok - wymaga to jednak sporego, choć tylko jednorazowego wysiłku. W Orange 72 doładowania jednego dnia w roku, w Play, Plus i T-Mobile: 12 doładowań raz na miesiąc.

Oferty na kartę Orange Play Plus T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak tak tak tak transfer danych roczny (GB) 2948 1860 1860 1560 transfer danych miesięczny (GB) 246 155 155 130 koszt roczny 389,00 zł 420,00 zł 360,00 zł 360,00 zł koszt miesięczny 32,42 zł 35,00 zł 30,00 zł 30,00 zł koszt na 1 GB (miesięcznie) 0,13 zł 0,23 zł 0,19 zł 0,23 zł

Na koniec w kwestii wyjaśnienia. Rozumiem, że naszemu Czytelnikowi chodziło o sam internet mobilny na kartę, ale zaczynając od oferty Orange, gdzie w pakiecie rocznym mamy dodatkowo nielimitowane rozmowy i wiadomości, konsekwentnie starałem się pokazać podobne opcje również w Play, Plus i T-Mobile - jak się okazuje obecnie korzystniejsze niż sam internet mobilny.

