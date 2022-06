Jest jeden operator, u którego oferty na kartę są popularniejsze niż abonamenty

Według corocznego badania konsumenckiego UKE, w 2021 roku Polacy nadal najchętniej i najliczniej wybierali abonamenty u naszych operatorów komórkowych. Oferty na kartę jedynie co czwarty konsument uważał za atrakcyjniejsze.

Oczywiście w abonamenty wliczane są te z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a więc często równie atrakcyjne lub nawet bardziej niż oferty na kartę i do tego wygodniejsze w korzystaniu. A skoro próg wyjścia z takich ofert i zmiana na inną jest niski, również podobnie jak w ofertach na kartę, to w moim odczucie w dużej mierze wpływają na takie dane, jak na poniższym wykresie.



Niemniej okazuje się, że jest operator, który utrzymuje się głównie z ofert na kartę, mimo że ma w swojej ofercie abonamenty, w tym jeden z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Mam tu na myśli operatora Virgin Mobile, którego przejęcie zostało niedawno już sfinalizowane przez Play (źródło: Telko.in).

Branżowy portal Telko.in dotarł do sprawozdania finansowego Virgin Mobile za 2021 roku, z którego wynika, iż operator ten w ubiegłym roku wygenerował przychód 44,5 mln zł z klientów korzystających z ofert na kartę. Z kolei z abonamentów było to mimo wzrostu o prawie 22% w porównaniu z rokiem 2020, aż ponad połowę mniej - 18,8 mln zł.

Tak więc z ciekawości przyjrzyjmy się dziś tym ofertom i sprawdźmy czy rzeczywiście oferty na kartę są atrakcyjniejsze niż abonamenty.

Oferta na abonament w Virgin Mobile

W ofercie na abonament Virgin Mobile ma trzy plany - jeden bezterminowy, zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y (MMS-y płatne) oraz elastyczny transfer danych. Polega to na tym, iż płacimy tylko za każdy zużyty 1 GB danych: 1 zł. W ten sposób same nielimitowane rozmowy i wiadomości kosztują 15 zł, a łącznie z transferem danych maksymalnie 30 zł w miesiącu.

Z kolei w przypadku abonamentu z zobowiązaniem na dwa lata w tej samej cenie 30 zł, dostajemy od razu dwa razy większy transfer: 30 GB i dochodzą nielimitowane MMS-y. Natomiast za 10 zł więcej, jest to już 50 GB i pełny roaming w UE wg RLAH.

Oferta na kartę w Virgin Mobile

W ofercie na kartę maksymalny koszt miesięczny z dostępnych pakietów ważnych przez miesiąc wynosi 30 zł, a najmniejszy to 9 zł.

W najdroższym pakiecie możemy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS (MMS-y w każdym pakiecie są płatne) oraz z aż 45 GB transferu danych - przy czym ta promocja obowiązuje od tego roku i dotyczy tylko nowych aktywacji, a więc nie to kusiło klientów w zeszłym roku. Regularny pakiet transferu danych wynosi tutaj 30 GB, a więc tyle samo co w abonamencie na 2 lata.

Z kolei najtańszy plan za 9 zł, to raj dla osób, które nie korzystają z transferu danych i mało rozmawiają czy wysyłają wiadomości. Za mniej niż 10 zł mogą utrzymywać sobie numer i wykonać po kilkanaście połączeń wychodzących czy kilkaset wiadomości SMS w miesiącu.

Szkoda, że operator nie udostępnia danych o popularności poszczególnych planów abonamentów czy pakietów na kartę, ale po przychodach widać, że najpopularniejsze z nich muszą być te z ofert na kartę za 25 zł i 30 zł, czyli niewiele droższe od abonamentów, a generujące ponad dwa razy większe przychody.

Pozostaje jeszcze pytanie skąd w takim razie taki duży procentowo wzrost w przychodach po stronie abonamentów? Wydaje mi się, że spory w tym udział miała premiera w pierwszej połowie 2021 roku nowej oferty na internet mobilny. Obowiązują w nich umowy bezterminowe, ale zaliczane są w statystykach jako abonamenty.

Plan z 220 GB transferu danych w miesiącu to jeden z najwiekszych limitów w ofertach na internet mobilny z krótka umową w tej cenie na rynku. Sam się skusiłem w zeszłym roku na tę ofertę i korzystałem póki nie podłączyłem się pod internet stacjonarny - Znalazłem idealną dla siebie ofertę komórkową i na domowy internet mobilny.

Stock Image from Depositphotos.