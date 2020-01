Nie wierzę, że to właśnie ta gra wygrała The Steam Awards 2019

Nie jestem fanem branżowych nagród dla najlepszych gier. Ciekawiej patrzy się na takie zestawienia tworzone przez graczy – bo to przecież dla nich, a nie dla recenzentów pojawiają są co roku kolejne produkcje. Trochę inaczej jest z samymi ocenami, które często bardzo mocno różnią się od tych wystawianych w recenzjach (polecam czasem przyjrzeć się tym rozbieżnościom na przykład na Metacritic). Powód? Różnie, niestety zbyt często chodzi o ogólne niezadowolenie z polityki producenta lub wydawcy albo jakieś skandale niezwiązane z samą grą. Wtedy uznaję takie oceny i opinie krzywdzące dla samej produkcji, bo skupiają się na zupełnie innym aspekcie.

Najlepsze gry na Steam 2019

Plebiscyt na najlepsze gry według użytkowników Steam dobiegł już końca i mówiąc szczerze jestem trochę zaskoczony niektórymi wynikami. Jak choćby tym dla najlepszej gry 2019 roku. Tytuł przypadł Sekiro: Shadows Die Twice. Nie zrozumcie mnie źle, to świetna produkcja, jednak wydawało mi się, że skierowana raczej do konkretnego, niespecjalnie dużego grona odbiorców. Przede wszystkim ze względu na poziom trudności i ogólny brak przystępności dla zwykłego, szarego miłośnika cyfrowej rozrywki. Jak widać bardzo się pomyliłem.

Zdecydowanie mocniej kibicowałem (i głosowałem) na Devil May Cry 5 choć ogólnie zestawienie w kolejce do nagrody było raczej mocne.

Jeśli chodzi o Beat Saber jako najlepszą produkcję roku na VR, w pełni się zgadzam, ale też konkurencja nie była jakoś specjalnie mocna.

Kolejne kategorie są dość enigmatyczne, ale to też urok tego zestawienia. Grand Theft Auto V jak dla mnie zawsze zasłużenie zdobywa kolejne nagrody, z DayZ już taki pewien bym nie był. My Friend Pedro z nagrodą za najbardziej innowacyjną rozgrywkę – świetny tytuł, jako nagrodę widziałbym raczej najlepszą grę indie więc nie jestem do końca przekonany jeśli chodzi o kategorię. Serio? Najbardziej innowacyjna była w ubiegłym roku strzelanka ze zwolnionym czasem?

A Plague Tale: Innocence faktycznie miała świetną fabułę, Mortal Kombat 11 też w pełni zasłużenie (choć chyba nie jestem w nim aż tak do bani). Znakomity styl wizualny dla GRIS – w pełni się zgadzam, ale ponownie gra jako gra mogłaby być lepsza.

A jak Wam podobają się zwycięzcy?