Amazon rozpieszcza graczy. Płacisz raz, a hitów co niemiara

Choć czerwiec wciąż trwa, Amazon przedstawia listę gier, jakie właśnie pojawiły się w ramach usługi Prime Gaming – to specjalna sekcja dla graczy w ramach jednego abonamentu Prime, oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Gracze otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Amazon rozpieszcza graczy podgrzewając atmosferę przed Prime Day 2025 i oddaje w ich ręce kolejne, darmowe produkcje. I to prawdziwe hity. W co zagrać?

Reklama

Amazon Prime Gaming z niespodzianką dla graczy. Będzie w co grać

Dostępne dziś (17.06) od godz. 18:00

Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition – Amazon Games App

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – kod GOG

Saints Row 2 – kod GOG

TOEM – kod GOG

Saints Row IV: Re-Elected – kod GOG

STAR WARS: Rebellion – kod GOG

A to jeszcze nie koniec, bo w ramach Prime Day darmowych gier ma być więcej. Choć w Polsce promocje i przeceny są średnie, gracze mają powody do radości, bo z pewnością platforma ich rozpieści. Co to będzie? Przekonamy się bliżej tego wydarzenia, które zaplanowane jest na 8-10 lipca tego roku.

Warto też przypomnieć, że udostępnione już gry Amazon Prime Gaming w ramach czerwcowej aktualizacji są nadal dostępne i czekają na odebranie. Co ciekawego się tam znalazło? To m.in. Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station i Death Squared. 19 czerwca pojawią się dodatkowo Dark Envoy, FATE: Undiscovered Realms. Natomiast 26 czerwca przypiszecie do swoich kont Thief: Deadly Shadow, Jupiter Hell i Gallery of Things: Reveries.

Prime Gaming to także dostęp do usługi grania w chmurze Amazon Luna. W tym miesiącu, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są: