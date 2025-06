Święto graczy z Game Passem, legendarna seria dołącza do oferty

Czerwiec 2025 na Xbox Game Pass upływa pod znakiem solidnych premier i powrotów, które zadowolą zarówno weteranów, jak i graczy szukających nowości. Microsoft po raz kolejny udowadnia, że subskrypcja Game Pass to nie tylko świeże tytuły, ale też klasyka w odświeżonym wydaniu. Oto, co czeka na subskrybentów w drugiej połowie miesiąca.

Xbox Game Pass z nową falą gier – Warcraft, Call of Duty: WWII i Crash Bandicoot powracają!

Microsoft

Na start – dostępne już dziś:

FBC: Firebreak (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – kooperacyjny FPS, w którym wcielamy się w członków elitarnej jednostki federalnej, walczącej z nadprzyrodzonym chaosem w siedzibie agencji.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Konsola, PC) – powrót kultowego jamraja w nowej, zakręconej przygodzie między wymiarami.

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – taktyczna akcja z mechaniką kości, mrocznym klimatem i nową historią w uniwersum Lost in Random.

Wkrótce dołączą:

Star Trucker (Xbox Series X|S, 18 czerwca) – truckerska przygoda w kosmosie, gdzie amerykańska estetyka spotyka sci-fi.

Wildfrost (Konsola, 18 czerwca) – karciany roguelike z uroczą, ale wymagającą oprawą.

Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S, 19 czerwca) – dynamiczna, sieciowa piłka nożna 5v5 bez spalonych, fauli i przestojów – czysta akcja.

Volcano Princess (Cloud, Konsola, PC, 24 czerwca) – symulator wychowania przyszłej władczyni w klimacie RPG.

Against the Storm (Cloud, Konsola, 26 czerwca) – city builder w mrocznym fantasy, gdzie ludzkość walczy o przetrwanie z niekończącym się deszczem.

Microsoft

Największy powrót miesiąca? Warcraft I & II: Remastered oraz Warcraft III: Reforged (PC, 26 czerwca). Kultowe strategie Blizzarda wracają w odświeżonej oprawie, z nowym UI, poprawioną muzyką i grafiką, a także dodatkowymi materiałami dla fanów lore. To gratka dla każdego fana RTS-ów.

Microsoft

Na deser: Call of Duty: WWII (Konsola, PC, 30 czerwca) – klasyczna kampania osadzona w realiach II wojny światowej, oraz Little Nightmares II i Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsola, PC, 1 lipca) – powrót do biblioteki Game Pass dwóch świetnych przygodówek.

Oprócz tego, aktualizacje do Fallout 76, Minecrafta oraz nowy rozdział Dead by Daylight z motywem Five Nights at Freddy’s. Niestety, 30 czerwca z biblioteki znikną następujące tytuły – ostatni dzwonek, by je ograć!

Arcade Paradise (chmura, konsola, PC)

Journey to the Savage Planet (chmura, konsola, PC)

My Friend Peppa Pig (chmura, konsola, PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (chmura, konsola, PC)

SteamWorld Dig (chmura, konsola)

SteamWorld Dig 2 (konsola, PC)

Jeśli któryś z tych tytułów macie na oku, lepiej się pospieszyć – po tej dacie znikną z biblioteki Game Pass. im to jednak nastąpi można je zakupić z 20% zniżką.

Xbox Game Pass w czerwcu to naprawdę mocna propozycja – dla fanów klasyki, kooperacji, strategii i przygodówek. Jeśli szukacie czegoś na letnie wieczory i wakacyjne, długie poranki, trudno o lepszy moment, by sprawdzić, co nowego w ofercie Microsoftu.