Najciekawsze seriale nie od HBO, które obejrzycie na HBO Max

HBO Max to bogaty katalog filmów i seriali. Tych oryginalnych i tych na licencji. Co więc warto obejrzeć na nowej platformie VOD?

HBO Max to nie tylko świetne, wysoko oceniane produkcje własne. To także dostęp do bogatego katalogu filmów i seriali, które pochodzą od najpopularniejszych studiów telewizyjnych na świecie. Poniżej znajdziecie krótkie zestawienie tytułów, które warto nadrobić - tym bardziej, że HBO Max w Polsce startuje z bardzo dobrą promocją. Jeżeli zdecydujecie się wykupić dostęp do platformy do 31 marca i nie przerwiecie subskrypcji, to dożywotnio otrzymujecie promocyjną cenę niższą o 33%, więc obecnie 19,99 zł.

Przyjaciele to jeden z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych, zdobywca wielu nagród Emmy i Złotego Globu oraz licznych nominacji. Wszystkie odcinki serialu w HBO Max dostępne są z polskim lektorem lub z oryginalną ścieżką dźwiękową i napisami.

Brytyjski serial z Sandrą Oh i Jodie Comer w rolach głównych opowiadający historię agentki agencji MI5 ścigającej seryjną zabójczynię. Między bohaterkami zawiązuje się ciekawa relacja i obie zdają sobie sprawę, że zabawa w kotka i myszkę dla jednej z nich skończy się źle.

Telewizyjna adaptacja książki autorstwa Margaret Atwood to jeden z tych seriali, które nie muszą mieć dynamicznych scen, ciągłych zwrotów akcji i regularnych cliffhangerów. Dystopijna opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy.

10 sezonów telewizyjnego hitu, który opowiada historię grupka ocalałych szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez wygłodniałe zombie.

Wielokrotnie nagradzany serial komediowy opowiadający historię młodych naukowców mających trudności w codziennym życiu i kontaktach społecznych.

Serial J.J. Abramsa, Alexa Kurtzmana w którym agentka FBI szuka pomocy u ekscentrycznego profesora i jego błyskotliwego syna w rozwikłaniu tajemniczych spraw i wyjaśnieniu zjawisk paranormalnych.

Mr Robot może nie spodoba się każdemu, ale to bez wątpienia jeden z ciekawszych seriali ostatnich lat. Paweł w swoim tekście prezentuje 7 powodów, dla których warto dać mu szansę.

Seriali z Supermanem w roli głównej w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy kilka. Tym razem powrót do Smallville wygląda nieco inaczej. Lois i Clarke przenoszą się do rodzinnego domu, w którym mierzą się nie tylko z niebezpieczeństwami, ale i obowiązkami rodziców.

Kreskówka dla nieco starszych widzów. Główny bohaterami są nastoletni Morty i jego dziadek Rick. Sporą rolę odgrywają też rodzice Morty'ego: Beth i Jerry oraz jego siostra Summer. Rick to alkoholik i genialny naukowiec w jednej osobie. Wraz z Mortym odwiedza równoległe wymiary i inne galaktyki nie zawsze w słusznej sprawie

Widowiskowa produkcja historyczny, w której przedstawione są czasy prób zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii.

To tylko niektóre seriale dostępne w HBO Max, które nie są oryginalnymi produkcjami opatrzonymi dopiskiem HBO Max Original lub HBO Original. Zestawienie największych serialowych hitów amerykańskiego, płatnego kanału telewizyjnego znajdziecie w tekście Najlepsze seriale w historii HBO - poznaj tytuły, które musisz zobaczyć. Znajdziecie w nim m.in. Grę o Tron, Euforię, Rodzinę Soprano, Sześć stóp pod ziemią, Seks w wielkim mieście. Nie można też zapominać o bardzo dobrych polskich serialach pokroju Watahy i Ślepnąc od świateł.