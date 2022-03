HBO Max w Polsce - ceny

Serwis HBO Max zastąpił dziś HBO GO i możecie zalogować się za pomocą do tej pory używanych danych. Oferta HBO Max jest nieco bardziej obszerna, bo agreguje w sobie większość produkcji koncernu WarnerMedia i nie tylko. Na początek przygotowano sporą promocję - jeżeli wykupicie dostęp do 31 marca i nie przerwiecie subskrypcji, to dożywotnio otrzymujecie promocyjną cenę niższą o 33%, więc obecnie 19,99 zł. Standardowa cena na tę chwilę to 29,99 zł, ale niewykluczone są podwyżki.

HBO Max - jednoczesne odtwarzanie, profile, jakość i wspierane urządzenia

Przypomnę, że HBO Max pozwala założyć aż do pięciu profili na jednym koncie, a abonament umożliwia oglądanie na trzech ekranach jednocześnie. Maksymalnie HBO Max oferuje dźwięk przestrzenny 5.1 oraz Dolby Atmos, a wybrane tytuły w jakości 4K z HDR-em. HBO Max trafia na wiele platform, w tym smart TV takich firm jak Samsung, LG oraz na platformę Android TV, Apple TV oraz i Google Chromecast, konsole do gier PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series X|S, urządzenia mobilne - smartfony i tablety (w tym iPhone, iPad, iPod Touch oraz urządzenia z systemem Android). Dostęp możliwy jest też na na komputerach (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie www.hbomax.com.

HBO Max u operatorów zastępuje HBO GO

Wdrożenie HBO Max jest procesem, więc jeżeli nie widzicie jeszcze aplikacji usługi na swoich urządzeniach, musicie uzbroić się w cierpliwość. Podobnie z obsługą kont, które są migrowane pomiędzy serwisami. U wielu operatorów, w tym CANAL+, Play'a i Polsat Box oraz Orange użytkownicy będą mogli korzystać z HBO Max na tych samych zasadach, co z HBO GO. W moim przypadku konto UPC zadziałało automatycznie i mogę korzystać z usługi w przeglądarce od rana pod adresem hbomax.com