Peacemaker - pierwszy serial DC i od razu sukces

"Peacemaker" nie był serialem, którego premierę wyglądała zagraniczna widownia, ale po seansie okazało się, że to produkcja, której HBO Max potrzebowało. Napędzane tytułami ze stajni Marvela Disney+ nie ma większej konkurencji, a rozproszone uniwersum kinowe DC wciąż stara się zebrać w całość. Po jesiennej premierze filmu o Flashu sytuacja może się zmienić, ale obecnie wciąż wiele filmów i seriali nie jest ze sobą połączonych. "Peacemaker" powstał jako spin-off filmowego "The Suicide Squad", który natomiast nie miał nic wspólnego (poza kilkoma postaciami) ze wcześniejszym "Suicide Squadem". Koniec końców i film, i serial okazują się być bardzo dobre.

W "Peacemakerze" oglądamy Johna Cenę, który wciela się w nietypowego superbohatera. W imię pokoju... jest on gotowy zabijać każdego. Czy taka dewiza sprawi, że będzie mu się łatwiej podejmowało decyzje, a może będzie wręcz odwrotnie? Co ważne, choć serial skupia się na postaci dotąd szerzej raczej nieznanej, to fabuła miejscami jest dość głęboko osadzona w uniwersum, więc to nie lada gratka dla fanów. HBO Polska potwierdziło, że "Peacemaker" pojawi się na HBO GO/HBO Max w marcu, ale dokładnej daty jeszcze nie znamy. W USA natomiast pojawiły się już wszystkie odcinki.

Dokument o Los Angeles Lakers i post-pandemiczna Stacja Jedenasta

Chyba wszyscy pamiętają znakomity serial dokumentalny "Ostatni taniec", który przeprowadził nas przez kluczowe wydarzenia Michaela Jordana i Chicago Bulls w ostatnich sezonach. HBO przychodzi z inną propozycją - "Lakers: Dynastia zwycięzców" skupia się na tytułowym zespole z Los Angeles, który przez dłuższy czas zdominował amerykańskie rozgrywki. Trudno było w tym czasie o bardziej popularny zespół NBA. Oficjalny opis wspomina, że serial jest zapisem zawodowych i prywatnych sukcesów zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych i świętujących triumfy dynastii. Produkcja pojawi się na HBO Max już 8 marca, w dniu debiutu nowej wersji serwisu w Polsce.

Wśród seriali na pewno na uwagę zasługuje także "Stacja Jedenasta" - nowy tytuł będący ekranizacją powieści autorstwa Emily St. John Mandel. Produkcja opowiada o tragicznych skutkach pandemii, a akcja rozgrywa się na kilku liniach czasowych - bohaterami są mieszkańcy nowego świata, którzy odbudowują kulturę, społeczeństwo i tożsamość. Wspomniane przeze mnie seriale europejskie Max Original, to rumuński "Ruxx", szwedzki "Pożądanie" i duński "Kamikaze". Pamiętając "Pustkowie" czy "Miasto niedźwiedzia" jestem przekonany, że nowe produkcje regionalne HBO znajdą swoich odbiorców. Poniżej wstępna lista premier na HBO Max w marcu:

Co nowego w marcu na HBO GO/HBO Max

Gomorra: Kulisy serialu (A story called Gomorrah) – serial dokumentalny, 1 marca

Lakers: Dynastia zwycięzców (Winning Time) – 8 marca

Stworzona do miłości (Made for Love) – 8 marca

Pretty Little Liars: The Perfectionists – 8 marca

rumuński serial Max Original Ruxx – 8 marca

szwedzki serial Max Original Pożądanie (Lust) – 18 marca

Nasza bandera znaczy śmierć (Our Flag Means Death) - marzec

Peacemaker - marzec

Lepsze życie 5 (Better Things 5) – marzec

Życie seksualne studentek (Sex Lives of College Girls) – marzec

Stacja Jedenasta (Station Eleven) - marzec