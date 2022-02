Zwiastun serialu Odwilż od HBO. Pierwszy polski Max Original

"Odwilż" zabierze nas do Szczecina na przełomie zimy i wiosny. W wodzie Odry odnalezione zostaje ciało młodej kobiety, a dochodzenie w tej sprawie spada na ręce Katarzyny Zawieji (Katarzyna Wajda) - policjantki znanej z nieustępliwości. Dość szybko okaże się, że nie będzie tu tylko chodzić o prawdopodobne morderstwo, bo wychodzi na jaw, że kobieta przed śmiercią urodziła dziecko. Nie wiadomo jednak, co się z nim stało - nie można go odnaleźć, nie wiemy nawet, czy żyje. To uderza osobiście Zawieję, bo sama jest samotną matką aspirującą do roli perfekcyjnej policjantki. Główna bohaterka mierzy się z kryzysem po śmierci męża, więc walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.

Odwilż - obsada i twórcy serialu

W obsadzie serialu, oprócz Katarzyny Wajdy, znaleźli się Bartek Kotschedoff, Juliusz Chrząstowski, Cezary Łukaszewicz, Sebastian Fabijański, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol, Monika Krzywkowska, Piotr Żurawski, Ewa Skibińska i Marcelina Stepkowska. Za produkcję serialu odpowiadają Bogumił Lipski – producent, Izabela Łopuch – executive producent, Johnathan Young – executive producent oraz Antony Root – executive producent HBO Max. Jak informuje HBO: Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt".

Odwilż - liczba odcinków i data premiery

HBO potwierdza, że serial będzie liczyć 6 odcinków. Jak na razie nie mówi się nic o kolejnych sezonach, ani o tym, czy będzie to definitywnie zamknięta historia. Premiera serialu została zaplanowana na 1 kwietnia.

HBO podzieliło się także wypowiedziami twórców serialu:

To, co nas w HBO zawsze interesowało to opowiadanie poruszających emocje ludzkich historii. Kiedy wraz z Martą Szymanek rozpoczęliśmy prace nad „Odwilżą” wiedzieliśmy, że największą siłą tego pomysłu jest jego bezkompromisowa szczerość i odwaga w mówieniu o rzeczach ogólnie przyjętych za trudne, a czasem wstydliwe - mówi Bogumił Lipski, producent serialu. - Tym razem zaprosimy widzów do świata trzydziestoparoletniej policjantki. W produkcji pod bardzo atrakcyjną warstwą kryminalną skrywa się znacznie więcej – głęboko humanistyczna i boleśnie dotkliwa historia o rzeczach najtrudniejszych - żałobie, jej przechodzeniu, poczuciu pozostawienia i osamotnienia.

Mamy tu mocną, działającą na wyobraźnię historię trzydziestoletniej kobiety, która mogłaby być każdym z nas, która toczy walkę o każdy zwykły dzień – mówi Xawery Żuławski, reżyser serialu. Czuję mocny imperatyw tej opowieści. Jako ten, który coś i kogoś stracił, jako ten, który popełnił grzech nieuwagi, względem kogoś, względem siebie. I jako ten, który wie i wierzy, że nic nie jest dane nam na zawsze.

To kryminał, ale to też love story o relacji matki i jej kilkuletniej córki. To historia o tym, że nawet tam gdzie jest mrok - możemy szukać życia. Tak jak robi to główna bohaterka w prowadzonym śledztwie. Bo finalnie to dzięki niemu przeżyje własną odwilż – mówi Marta Szymanek, scenarzystka serialu.

Pozornie „Odwilż” jest thrillerem detektywistycznym. Jednak przyczyną, dla której ta historia jest tak wciągająca jest fakt, że opowiada o fascynującej kobiecej postaci, która jest równocześnie zwykła i wyjątkowa, zastygła w ból i żalu, w swoich najgorszych koszmarach. Intensywność i odwaga scenariusza czynią ten projekt właśnie tym, czym jest HBO – mówi Johnathan Young, HBO Max VP Original Programming and Production, Central Europe.