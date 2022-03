HBO Max - czym jest i co oferuje platforma?

HBO Max zastępuje w Polsce oraz wielu innych krajach HBO GO. Serwis oferuje zupełnie inną szatę graficzną i wspiera treści w 4K, HDR oraz z dźwiękiem przestrzennym, a także Dolby Atmos. Po raz pierwszy użytkownicy mogą skorzystać z możliwości zakładania profili - maksymalnie można ich utworzyć 5, a jednoczesne odtwarzanie może odbywać się na 3 ekranach. Platforma w większości posiada ten sam katalog, co HBO GO, ale dodatkowo oferuje seriale Max Original, nowości filmowe Warner Bros. oraz treści z Cartoon Network.

Jak założyć konto na HBO Max?

Założenie konta w HBO Max jest bardzo proste. Należy odwiedzić adres www.hbomax.com i kliknąć na Zarejestruj się w prawym górnym rogu. Wypełniamy pola swoimi danymi - imię, nazwisko, adres e-mail - i przechodzimy dalej. Do wyboru mamy dwie metody płatności - karta kredytowa/debetowa lub PayPal. Wybieramy żądany sposób rozliczania, uzupełniamy potrzebne informacje i przechodzimy dalej. To drugi i ostatni krok - jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, to skorzystacie z promocji na -33% ceny subskrypcji na zawsze, więc nie zapomnijcie opłacać HBO Max każdego miesiąca bez przerw, by ten rabat utrzymać. Jeżeli nie jesteście automatycznie zalogowani, to możecie to zrobić w prawym górnym rogu klikając Zaloguj się.

Ile kosztuje abonament w HBO Max na miesiąc i rok?

Standardowa cena HBO Max to 29,99 zł miesięcznie, ale osoby zarejestrowane do 31 marca będą mogły skorzystać z 33% obniżki, więc co miesiąc opłata będzie wynosić 19,99 zł. Rabat będzie aktywny do chwili, gdy zaprzestaniecie opłacać abonament. Po 31 marca w ofercie pojawi się dodatkowa opcja - oferta roczna kosztująca 234,99 zł, więc w cenie 8 miesięcy dostaniemy 12. Nie wiemy, czy taka oferta będzie dostępna w najbliższych latach, więc sugerowane jest wykorzystanie dożywotniej zniżki -33% przy rozliczeniach miesięcznych.

Na jakich urządzeniach będzie można oglądać filmy i seriale na HBO Max?

Lista urządzeń, na które udostępniona zostaje aplikacja HBO Max jest dość obszerna. Oto one: