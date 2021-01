Na szczycie gamy iV: Skoda Enyaq iV to elektryczny i praktyczny SUV

We wszystkich przypadkach zespół napędowy składa się z silnika benzynowego 1.4 TSI (specjalnie przystosowanego), jednostki elektrycznej znajdującej się przed 2-sprzęgłową skrzynią DSG, a także zestawem akumulatorów o pojemności 13 kWh. Cały zespół oferuje – zależnie od wersji – 204, 218 lub 245 KM, odpowiednio: Octavia iV, Superb iV oraz Octavia RS iV. We wszystkich trzech autach, możemy liczyć na mniej więcej 60 km w pełni elektrycznego zasięgu, co w zupełności wystarcza do codziennego podróżowania pomiędzy domem, a biurem:

Wspomniana elastyczność hybryd Plug-In przekłada się na to, że taki Superb iV czy Octavia iV jako wygodne samochody rodzinne są w stanie, bezproblemowo i bez stresowania się o dostępność ładowarek po drodze, przejechać dystans przekraczający 800 km. Co ważne, nawet na tak długiej trasie zużycie paliwa jest bardzo niskie, także po wyczerpaniu akumulatorów. Jednocześnie kierowca ma cały czas dostęp do dużej, bo przekraczającej 200 KM (245 w Octavii RS iV), mocy umożliwiającej dynamiczną jazdę.