Skoda Octavia RS iV

Wszystkie odmiany Octavii RS mają mieć dostosowane do osiągów zawieszenie. W sensie: utwardzone i obligatoryjnie tylna oś ma konstrukcję niezależną. Opcjonalnie amortyzatory mogą mieć zmienną charakterystykę działania. O ile jednak RS z 2.0 TSI lub 2.0 TDI będzie obniżone o 15 mm, o tyle Octavia RS iV już nie – ten sam prześwit, co w „cywilnej” odmianie. Najbardziej wyróżniać się będzie jednak Octavia RS 2.0 TSI, która będzie oferowana z VAQ, czyli elektronicznie sterowanym przednim dyferencjałem o ograniczonym poślizgu. To właśnie dzięki niemu będzie możliwe przenoszenie większej mocy na koło o większej przyczepności podczas pokonywania ostrego zakrętu. W pozostałych odmianach do akcji wkraczać będzie układ hamulcowy, który będzie przyhamowywał odciążone koło. To powszechnie stosowana metoda by poprawić trakcję na wyjściu z zakrętu w samochodach przednionapędowych, a jednocześnie by nie podnosić istotnie kosztów produkcji. Oczywiście: jest ona mniej skuteczna, bo ograniczana jest moc przenoszona na koła.