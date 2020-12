Zasięg całkowity: elektryczny i spalinowy

Największą zaletą samochodów z konwencjonalnym, a więc spalinowym napędem jest wyraźnie większy od w pełni elektrycznych aut zasięg, a także możliwość jego bardzo szybkiego zwielokrotnienia – tankowanie w końcu trwa najwyżej kilka minut. To dla części użytkowników istotna przewaga, którą mają także samochody hybrydowe typu Plug-In, a więc i Octavia RS iV. Zbiornik paliwa ma 39,5 litra, co powinno przełożyć się na zasięg wynoszący dobre kilkaset kilometrów. Postanowiłem to sprawdzić wyruszając w podróż z Warszawy do Krynicy Zdrój (około 400 km w jedną stronę) i następnego dnia wrócić do tego samego miejsca w Warszawie. Ze względu na fakt, że mało jest stacji paliw, które obok dystrybutorów mają jednocześnie ładowarkę dla aut elektrycznych, dnia wcześniejszego zatankowałem samochód do pełna (wlewając pod korek), dojechałem do garażu w trybie elektrycznym, a przez noc uzupełniłem energię w akumulatorach. Rano miałem więc w pełni zatankowany i naładowany samochód.

Pierwsza część podróży składała się z odcinka ~400 km do Krynicy Zdrój, co oznaczał wyjazd nawet na sporo ponad 700 metrów nad poziomem morza (Warszawa jest na mniej więcej 100-110 metrach), a także powrotu na nocleg (około 60 km w powrotną stronę). Druga część to przejazd do Warszawy, do miejsca startu, a więc pokonaniu w sumie 800 km. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że mam jeszcze ~160 km zasięgu, postanowiłem więc pokonać dodatkowe 100 km w raczej miejskich warunkach i dotrzeć na stację, na której dwa dni wcześniej tankowałem, pod ten sam dystrybutor.