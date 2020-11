Elektryczny napęd i praktyczność idą w parze? Skoda Enyaq iV udowadnia, że tak!

Komfort na co dzień

Skoda Enyaq iV dzięki elektrycznemu napędowi oferuje seryjnie coś, za co w przypadku spalinowych pojazdów trzeba słono płacić jeśli w ogóle jest dostępne. Chodzi o możliwość nie tylko wstępnego ogrzania (zimą), ale także ochłodzenia pojazdu nim do niego wejdziemy! Jest to szczególnie łatwe, gdy samochód podłączyliśmy np. na noc do ładowania i zaprogramowaliśmy mu godzinę odjazdu i wskazać docelową temperaturę – możemy to też zrobić w aplikacji Skody na smartfon. Niezależnie więc czy auto garażujemy, czy może właśnie stoi na mrozie/upale – gdy do niego wejdziemy możemy liczyć na optymalne dla nas warunki termiczne.

Co ważne, nawet jeśli zapomnimy ustawić wcześniej temperaturę, to napęd elektryczny pozwala natychmiastowo ogrzać lub ochłodzić kabinę. Tutaj nie musimy czekać aż „silnik się nagrzeje”! Seryjna pompa ciepła pozwala zrealizować to zadanie minimalnym nakładem energii w bardzo krótkim czasie.