Drugą niezwykle istotną zaletą silników asynchronicznych jest ich szeroki zakres użytecznych obrotów, a także zdolność do działania nawet powyżej swoich parametrów nominalnych. Powszechnie wiadomo, że motor elektryczny oferuje swój maksymalny moment obrotowy (systemowo nawet 460 Nm w Enyaq RS) już od pierwszego obrotu wału, ale utrzymanie wysokich parametrów przy dużych prędkościach obrotowych jest już dużym wyzwaniem. Fakt, że Skoda Enyaq iV RS ma prędkość maksymalną ograniczoną elektronicznie dopiero przy 180 km/h świadczy o wysokich parametrach tych jednostek w pełnym zakresie użytecznych obrotów – mogą one „kręcić się” nawet do 16 tys. obrotów na minutę! A trzeba pamiętać, że dla uzyskania maksymalnej efektywności Enyaq iV nie ma konwencjonalnej skrzyni biegów, która ograniczałaby także ilość miejsca w kabinie. Wysokie parametry w szerokim zakresie obrotów były więc tutaj koniecznością, a jednocześnie jest to duży sukces inżynierów.