Męczę się z kupowaniem i ripowaniem płyt, bo nikt mi ich nie zabierze

Od pewnego czasu cieszę się więc muzyką zgromadzoną przez ostatnie lata na dysku oraz na kompaktach i marnuję czas, na zgrywanie płyt CD do lokalnej biblioteki, ewentualne uzupełnianie tagów i okładek, a później synchronizację z iPodem, który spędził wcześniej sporo czasu w szufladzie, a teraz powrócił do łask. Ten inny, wręcz archaiczny sposób słuchania muzyki przypomina też o innych atutach lokalnego odsłuchu, bo pozwala (lub wymusza, zależy jak na to patrzymy) w znacznie większym stopniu skoncentrować się na danym albumie, kawałku, koncercie czy dyskografii artysty. Nie mając do dyspozycji (prawie!) wszystkiego, na co mogę mieć ochotę, skupiam swoją uwagę na tym, co już mam i doceniam to w jeszcze większym stopniu.

Jest to na tyle satysfakcjonujące, że pod rozwagę biorę zakup innego odtwarzacz i kieruję swój wzrok ku klasycznemu iPodowi z 120 lub 160 GB wbudowanej pamięci, by nie być zmuszanym do selekcji kopiowanej muzyki, lecz jedynie utrzymywać stopień synchronizacji pomiędzy komputerem i odtwarzaczem. Największym minusem takiego rozwiązania będzie rezygnacją ze słuchawek bezprzewodowych Bluetooth, dlatego rozważam też wybór nowszego iPod toucha z większą ilością pamięci, Bluetoothem oraz synchronizacją przez Wi-Fi.

Niezależność ponad wygodę