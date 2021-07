Amazon nakręci dokument o Robercie Lewandowskim!

Na platformach streamingowych coraz częściej goszczą programy dokumentalne traktujące o zespołach oraz zawodnikach z piłkarskich boisk. Amazon ma w swoim dorobku już kilka takich projektów, jak chociażby „All or Nothing: Manchester City” czy „Take us Home” o zespole Leeds United. W przyszłym roku do tego zacnego grona dołączy film poświęcony polskiemu napastnikowi Robertowi Lewandowskiemu.

Robert Lewandowski bohaterem nowego dokumentu Amazon Prime Video

Dokument skupi się nie tylko na karierze Lewandowskiego, ale także na życiu prywatnym piłkarza. Materiał opowie historię chłopaka z Leszna, który pomimo wielu wyzwań stał się jednym z najlepszych napastników na świecie.

Pomysł na ten film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację. To będzie historia wzlotów i upadków, momentów siły, ale i chwil słabości. Bez upiększania – tak jak było naprawdę. Film przedstawi wiele nieopowiedzianych wcześniej historii z mojej kariery, które z pewnością zainteresują fanów piłki nożnej. Mam jednak nadzieję, że widzowie, którzy nie śledzą rozgrywek piłkarskich również z zainteresowaniem obejrzą ten film – mówi Robert Lewandowski.