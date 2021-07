Oko, nie aparat. Najlepsze zdjęcia pochodzą ze starszych modeli iPhonów

Konkurs i nagrody

iPhone Photography Awards to konkurs, na który można przesyłać zdjęcia zrobione i ewentualnie obrobione na iPhonach. Zabronione jest używanie do ich edycji oprogramowania spoza telefonu. Konkurs nie jest, oczywiście poza kwestią samego urządzenia, powiązany z firmą Apple. W 2021 roku, spośród tysięcy zdjęć, nadesłanych przez użytkowników z ponad 14o krajów, wyróżniono 54 fotografie.

O ile to, że tylko 7 z nich zrobiono iPhonami 12 i 12 Pro nie dziwi, są na rynku nie cały rok, to zaskakującym dla niektórych może być duży udział wśród wyróżnionych wyraźnie słabszych fotograficznie iPhonów 7, 8, a nawet 5s. Jeśli jednak ktoś z Was pamięta przejście z fotografii kliszowej na cyfrową, takim obrotem sprawy raczej zdziwiony być nie powinien.

Wysiłek popłaca

Przejście z kliszy na cyfrę dla wielu osób oznaczało początkowo spory spadek jakości w nazwijmy to artystycznej jakości zdjęć. Mało kto dał radę nie zachłysnąć się wolnością pstrykania, umożliwiającą wykonanie znacznie większej ilości zdjęć tego samego tematu. Syndrom „lepsze przecież wybierze się później” powodował, że często w tej masie zdjęć naprawdę bardzo dobrego znaleźć się nie dało.

Mając na kliszy 36 klatek, o konkretnych parametrach, człowiek przed wciśnięciem przycisku migawki był znacznie bardziej skupiony i więcej czasu poświęcał na dopracowanie kadru i analizę tego co się w nim znalazło. Łatwość cyfry rozleniwiała, dobre ujęcia gubiły się wśród „próbnych” a powrót do starych metod i samodyscypliny wymagał cierpliwości i samozaparcia.

Oko czy Neural Engine?

Podobny mechanizm z pewnością odpowiada za nadmiarową ilość użytkowników starszych iPhonów wśród zwycięzców. Jeśli masz iPhone sprzed ery zaawansowanej „computional photography” musisz się bardzo postarać i przemyśleć swoje ujęcie, żeby mogło się przebić wśród znacznie doskonalszych technicznie zdjęć z najnowszych modeli. I to wśród wyróżnionych fotografii zrobionych starszym sprzętem naprawdę widać.

Tam gdzie w opisie mamy iPhona sprzed kilku generacji, znajdziemy albo ciekawą kompozycję, albo wyrazisty przekaz, albo obie te rzeczy na raz, jak choćby w zdjęciu „Transylvanian Sheprads” Istvana Kerekesa, które zdobyło Grand Prize. Zrobionego iPhonem 7 ujęcia nie powstydziliby się pracujący na sprzęcie za dziesiątki tysięcy złotych zawodowcy.

Ogólnie, wśród wyróżnionych mamy naprawdę sporo ciekawych zdjęć i warto poświęcić chwilę, żeby obejrzeć całą galerię, link do niej znajdziecie tutaj. Widać, że nowsze aparaty błyszczą w szerokich, wymagających dużej rozpiętości tonalnej, ujęciach. Wśród pozostałych zdjęć, te ze starszych iPhonów powinny moim zdaniem zająć nawet wyższe miejsca. Wszystkie ujęcia które umieściłem w artykule zostały wykonane maksymalnie przy użyciu iPhone 8.

Źródło: IPPA