Za pierwszą maszyną VR uznaje się Sensoramę stworzoną przez Mortona Heiliga w 1956 roku, którą zdołał opatentować w 1962. Celem twórcy było przeniesienie filmowych wrażeń do świata widza, by mógł zobaczyć, usłyszeć i odczuć to, co bohaterowie. Sensorama wyświetlała kolorowy stereoskopowy obraz 3D, obsługiwała dźwięk stereo, generowała podmuchy wiatru, drgania, a także zapachy. Pod wieloma względami można więc uznać, że była to maszyna jeszcze bardziej zaawansowana, niż te dzisiaj, ale ze względu na ograniczenia technologiczne nie udało się z niej zrobić maszyny do grania, więc wyświetlano na niej tylko filmy.

