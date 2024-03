MSI Claw bez tajemnic! Tyle musimy zapłacić za nową przenośną konsolę

Handheldy są ostatnio w modzie

Handheldy odeszły jakiś czas temu w niepamięć i właściwie wyłącznie Nintendo oferowało cokolwiek na tym rynku; bo Sony, chociaż udowodniło już że potrafi robić doskonałe konsole przenośne, po sromotnej porażce PlayStation Vity postanowiło skupić się na „dużych” sprzętach. Wtem Gabe Newell stwierdził, że chce spróbować swoich sił i wypuścił na rynek pierwszy głośny „przenośny PC”, który sporo namieszał.

Źródło: MSI

Minęła chwila, a na rynku pojawił się ASUS ROG Ally, za chwilę pojawił się Logitech G Cloud (który chociaż jest całkowicie oparty na chmurze, to nie pojawił się w tym czasie przypadkowo), Sony postanowiło spróbować swoich sił z PlayStation Portal, a w końcu do gry weszło również Lenovo ze swoim Legion Go. Teraz przyszedł czas na MSI, które pokazało swoje Claw.

Źródło: MSI

MSI Claw — nowy handheld na rynku

MSI Claw to pierwszy przenośny handheld, który ma w sobie architekturę Meteor Lake, a w specyfikacji możemy przeczytać, że najwyższym wariantem procesora będzie tu Intel Core Ultra 7 155H, co ma zapewnić wysoką wydajność we wszystkich tytułach. Za grafikę będzie oczywiście odpowiadał wbudowany moduł Intel Arc. Wraz z nim otrzymujemy 16 GB RAMu LPDDR 5 oraz ekran o przekątnej 7 cali, rozdzielczości FHD, odświeżaniu 120 Hz i jasności 500 nitów. Bateria ma 53 Wh, co przekłada się na 2 godziny grania na pełnym obciążeniu. Naładujemy ją natomiast dzięki szybkiej, 65 W ładowarce. Całość, podobnie jak inne konsole, działa pod kontrolą Windowsa 11.

Źródło: MSI

A ile za takie cacko trzeba będzie zapłacić? MSI Claw z procesorem Intel Core Ultra 7 processor 155H zostało wycenione na 3899 zł, za to wersja z CPU Intel Core Ultra 5 processor 135H kosztuje 3499 zł. Jak informuje producent, to jednak nie jest wszystko.

Do sprzedaży trafią też akcesoria. Jest to między innymi podróżne etui, dzięki czemu urządzenie będzie bezpieczne w trakcie podróży. Posiada także praktyczne przegródki do przechowywania kabli i kart microSD oraz może pełnić funkcję przenośnej podstawki. W zestawie akcesoriów znajdziemy także szkło hartowane, które zagwarantuje ochronę konsoli przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, nie ograniczając przy tym funkcjonalności ekranu dotykowego. Czy też smycz i brelok do kluczy w kształcie łapy smoka zakończonej pazurami. Taki pakiet kosztuje 259 zł. Będzie można także zakupić stację dokującą, która zapewnia kompleksowe funkcje, takie jak szybkie ładowanie, transfer danych oraz możliwość podłączenia telewizora lub zewnętrznego monitora, a także klawiatury i myszy — za to będziemy musieli zapłacić 399 zł.

Źródło: MSI

Sprzęt jest już gotowy do globalnej premiery, a jego przedsprzedaż w Polsce ruszyła dziś, 1 marca, o godzinie 15:00.

Źródło, grafika wyróżniająca: MSI