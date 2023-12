Lenovo Legion Go czy Asus ROG Ally? Która "konsola z Windowsem" jest lepsza?

Handheldy wróciły! Mimo że niemal każdy ma dziś gry na wyciągnięcie ręki w swoim smartfonie, przenośne konsole zdają się przechodzić renesans. Lenovo Legion Go i Asus ROG Ally to dwie nowe konsolki z systemem Windows, które oferują przyzwoite parametry i pozwalają cieszyć się najnowszymi tytułami. Zainteresowani? Porównaliśmy oba modele.

Porównanie tych dwóch urządzeń staje się niezwykle interesujące, ponieważ wydają się dość podobne, a jednak każde z nich ma swoje słabe i mocne strony. Wielkość ekranu, podzespoły, wydajność baterii – każda cecha wpływa na sposób, w jaki doświadczamy gier. Wzięliśmy na tapet kilka podstawowych aspektów i zestawiliśmy ze sobą Lenovo Legion Go oraz Asus ROG Ally.

Design – Lenovo Legion Go VS. Asus ROG Ally

Legion Go wyróżnia się większą elastycznością. Z kontrolerami, które można odłączyć jednym ruchem, zapewnia większą wszechstronność podczas rozgrywki. Dodatkowo urządzenie posiada podstawkę, która umożliwia niezależne ustawienie ekranu. Takie wzornictwo sprawia jednak, że Legion Go jest nieco masywniejszy – mierzy 30 cm długości i waży około 840 g z zamocowanymi kontrolerami. Asus ROG Ally jest z kolei bardziej zwarty i nie posiada odłączanych kontrolerów. Waży 608 gramów przy szerokości 28 cm.

Źródło: Lenovo

Wyświetlacz i jakość obrazu

Legion Go charakteryzuje się większym ekranem niż ROG Ally. Urządzenie oferuje 8,8-calowy dotykowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10. Posiada rozdzielczość 2560 x 1600 oraz odświeżanie na poziomie 144Hz i jasność do 500 nitów. Według Lenovo zastosowany panel oferuje aż 97% gamy kolorów DCI-P3.

ROG Ally wyposażono w 7-calowy dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i odświeżaniu 120Hz. Gry mogą nie wyglądać tu tak szczegółowo, ale niższa rozdzielczość pomaga w osiągnięciu lepszych ustawień graficznych. Ponadto mniejsza wielkość ekranu ułatwia trzymanie urządzenia w dłoniach. Choć jakość kolorów wg. producenta osiąga 80% gamy kolorów DCI-P3, nadal jest solidna opcja dla większości gier.

Żywotność Baterii – Asus ROG Ally VS. Lenovo Legion Go

Pomimo zastosowania wiekszego ekranu, Lenovo Legion Go oferuje lepszą żywotność baterii w porównaniu do Asus ROG Ally. Urządzenie może działać około pięciu godzin przy ustawieniach oszczędnych i około dwóch godzin, gdy korzystamy z pełnej mocy. Nie jest to szczególnie spektakularny wynik, dlatego wciąż warto rozważyć inwestycję w power bank.

Bateria w ROG Ally działa niestety jeszcze krócej – średnio około godziny i czterdziestu minut. Przy najniższych ustawieniach można wydłużyć ten czas do około trzech godzin.

Oba urządzenia nie mogą więc pochwalić się szczególnie długą żywotnością baterii, co stanowi pewne wyzwanie dla graczy, zwłaszcza podczas grania w trakcie podróży lub w miejscach bez dostępu do zasilania.

Sterowanie i wydajność

Legion Go oferuje elastyczne możliwości sterowania. Oprócz odłączalnych kontrolerów urządzenie posiada trackpad oraz pokrętło do scrollowania, takie, jakie znamy z myszek komputerowych. Mamy też tryb FPS. To właśnie to rozwiązanie sprawia, że jeden z kontrolerów można umieścić w specjalnej podstawce, która przypomina działanie myszki z przyciskami.

ROG Ally, dzięki swojemu kompaktowemu designowi, oferuje bardziej ergonomiczne sterowanie, przypominające układ kontrolera Xbox. Oprogramowanie Armoury Crate pozwala na dostosowanie ustawień, co wpływa na płynność gry. Testy wydajnościowe wskazują na to, że ROG Ally wypada lepiej od Legion Go pod względem płynności rozgrywki.

Ile kosztują nowoczesne handheldy?

Najtańszy dostępny model ROG Ally kosztuje ok. 2400 zł. Co go różni od wariantu za 3300 zł? W tańszej opcji mamy procesor Ryzen Z1 oraz układ graficzny AMD Radeon Graphics. Droższy wariant to Ryzen Z1 Extreme oraz AMD Radeon Navi3 Graphics. Możliwości, jakie oferuje ROG Ally w tych cenach są z pewnością godne uwagi.

Za Lenovo Legion Go przyjdzie nam zapłacić ok. 3800 zł. O ile w konfrontacji z droższym modelem ROG Ally różnica nie jest tak duża, zestawienie go z tym tańszym może ułatwić podjęcie decyzji osobom, które mają mniejszy budżet na konsolę. Lenovo Legion Go otrzymujemy w wariancie z procesorem Ryzen Z1 Extreme oraz układem graficznym AMD RDNA 3.0.

Źródło: Lenovo

Asus ROG Ally VS. Lenovo Legion Go – co wybrać?

Jeśli priorytetem jest większy ekran, wszechstronność kontrolerów oraz mocniejszy procesor w podstawowej konfiguracji, Lenovo Legion Go z pewnością będzie lepszym wyborem. Mimo wyższej ceny oferuje on większą elastyczność w rozgrywce oraz wyświetlacz, na którym zobaczymy więcej.

Z kolei, ROG Ally oferuje bardziej ergonomiczne sterowanie, lepszą wydajność w testach benchmarkowych oraz niższą cenę. Choć model ten ma krótszą żywotność baterii to nadal solidny wybór do mobilnego grania.