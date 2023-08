Jak kupić taniej Steam Deck? Valve sprzeda ci odnowiony sprzęt

Valve startuje ze sprzedażą odnawianych "konsol" Steam Deck. Urządzenia są wybierane spośród zwrotów od klientów, które spełniają rygorystyczne kryteria, następnie są czyszczone, sprawdzane i ponownie wystawiane do sprzedażī. I to w całkiem atrakcyjnej cenie

Steam Deck cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Przenośna "konsola" stworzona przez Valve nieustannie zajmuje czołowe miejsce na liście bestsellerów platformy. Cena podstawowej konfiguracji tego urządzenia wynosi 1899 złotych. Za tę cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na dane. Wydając 2499 złotych, możemy kupić model wyposażony w szybszą pamięć SSD NVMe, która działa w standardzie PCIe Gen 3 x4 lub PCIe Gen 3 x2 i ma pojemność 256 GB. Natomiast wariant za 3099 złotych oferuje dodatkowo ekran z wysokiej jakości antyrefleksyjnym szkłem trawionym oraz większą pojemność pamięci - 512 GB SSD NVMe.

Ceny te wzrastają, gdy decydujemy się na zakup sprzętu w jednym z elektromarketów w Polsce - przykładowo, podstawowy model był w tym sklepie dostępny za 2650 zł. Pozostałe modele były jeszcze droższe. Zanim jednak zdecydujecie się na zakup, warto rozważyć nabycie tańszego Steam Decka - z oficjalnej sprzedaży prowadzonej przez Valve i w ramach tzw. certyfikowanego odnowienia.

Steam Deck w wersji odnowionej. Taniej i z gwarancjami Valve

Każdy Steam Deck po certyfikowanym odnowieniu został dokładnie przetestowany zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami stosowanymi dla urządzeń dostępnych w sprzedaży detalicznej. Na każdym urządzeniu jest wykonywane pełne przywrócenie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania oraz obszerne badanie składające się z ponad 100 testów. Wśród nich znajdują się testy wszystkich elementów wejścia, systemu audio, ekranu i komponentów wewnętrznych. Oceniany jest również stan baterii, aby zapewnić jej odpowiednią funkcjonalność i żywotność.

- czytamy na oficjalnych stronach Valve, które do swojej oferty wprowadza odnawiane urządzenia Steam Deck. Firma podkreśla, że wszystkie odnowione "konsole" spełniają, a nawet przewyższają standardy wydajności stosowane dla nowych urządzeń dostępnych w sprzedaży detalicznej. Mimo że mogą mieć drobne niedoskonałości pod względem wizualnym, to zapewniają niezawodny i wysokiej jakości komfort rozgrywki za niższą cenę. Pomysł na sprzedaż odnawianych sprzętów to bardzo dobry sposób na danie im drugiego życia niż zwykłe zmarnowanie ich jako elektrośmieci. Wiele firm oferuje tego typu usługi - nawet Apple. W Polsce w nieco niższych cenach kupicie m.in. komputery Mac, iPady oraz akcesoria (w niektórych krajach nawet iPhone'y) z pełną roczną gwarancją Apple.

Ile kosztuje odnawiany Steam Deck?

W oficjalnym sklepie Valve kupicie następujące modele Steam Decka:

Steam Deck w wersji 64 GB - 1519 zł

- 1519 zł Steam Deck w wersji 256 GB - 1999 zł

- 1999 zł Steam Deck w wersji 512 GB - 2479 zł

Mowa jest więc o całkiem sporych obniżkach cen względem nowych sztuk. Urządzenia po certyfikowanym odnowieniu to te, które zostały zwrócone przez klientów, a następnie dokładnie wyczyszczone i przetestowane z użyciem tego samego procesu co nowe urządzenia. Specyfikacje techniczne i funkcjonalne nie różnią się między odnowionymi a nowymi urządzeniami, ale mogą występować drobne wady wizualne. Warto też pamiętać, że oprócz odnowionego Steam Decka w pudełku znajdziecie tę samą gwarancję co w przypadku nowego egzemplarza, w pełni przetestowaną odnowioną ładowarkę (może mieć drobne wady wizualne), a także futerał i skróconą instrukcję obsługi