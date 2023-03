Na początku marca Sejm uchwalił ustawę o aplikacji mObywatel. Łatwiej będzie załatwiać sprawy urzędowe, choć Konfederacja nie będzie zachwycona. To też dobry moment na prezentację nowej wersji aplikacji mobilnej. Co się zmieniło?

Pierwsze zapowiedzi mObywatel 2.0 pojawiły się prawie rok temu. Nowa odsłona systemu to już nie tylko aplikacja mobilna, ale konto internetowe pozwalające zarządzać sprawami obywatelskimi z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze. Fakt, że cyfrowe wersje dokumentów mObywatel zrównane zostały z tradycyjnym dowodowem osobistym to dobry moment na pokazanie tego, jak aplikacja będzie wyglądała w najbliższym czasie. Zdradza to Janusz Cieszyński - sekretarz stanu ds. cyfryzacji na swoim Twitterze. I trzeba przyznać, że odświeżony mObywatel wygląda obiecująco.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim odświeżony interfejs strony głównej. To co do tej pory mamy w aplikacji zmienia się diametralnie. Aplikacja została podzielona na kilka sekcji - na dole mamy dostęp do szybkich skrótów: Start, Dokumenty, Skaner QR, Usługi i Więcej. Najciekawiej zapowiada się strona Start. To tu znajdują się szybkie odnośniki do dokumentów oraz części usług wyświetlanych nowymi ikonami. Na zrzutach możemy zobaczyć, że z poziomu ekranu głównego przejdziemy bezpośrednio do informacji o punktach karnych, kupimy bilety kolejowe w Blikom, sprawdzimy e-recepty, a nawet uzyskamy informacje z serwisu Polak za granicą.

Twórcy nowego mObywatela uczą się na błędach poprzednich wersji aplikacji i już na wstępie dają nam możliwość wygodnego zarządzania tym, co widzimy na ekranie głównym. Możemy chować i wyświetlać dokumenty, które nas interesują oraz usługi, z których korzystamy najczęściej. I choć wszystko wygląda znajomo, tak zarządzanie wszystkimi dostępnymi w mObywatelu rozwiązaniami nie powinno stanowić żadnego wyzwania - nawet tym, którzy przyzwyczaili się do dotychczasowego interfejsu aplikacji.

Nowa aplikacja mObywatel wygląda zaskakująco dobrze. Kiedy premiera?

KPRM nie zdradza jednak kiedy nowa wersja mObywatela trafi do użytkowników. Można podejrzewać, że nastąpi to w momencie wejścia w życie ustawy zrównującym cyfrowy dokument z dowodowem osobistym oraz oddającym w ręce obywateli dodatkowe możliwości. A tych jest naprawdę sporo: