mObywatel na równi z fizycznym dokumentem. Komisja odpowiedziała na poprawki 

Pisaliśmy dziś trwających w parlamencie pracach nad wprowadzeniem zmian do aplikacji mObywatel, które miały rozszerzyć ich funkcjonalność. Nie zgodził się na nie obóz Konfederacji, domagając się wycofania projektu – komisja odrzuciła prośbę. Co jeszcze się zmieniło?

Wiele dobrych zmian, ale do przekroczenia granicy wciąż musisz mieć dowód

Głównym założeniem nowej ustawy jest w zasadzie zrównanie mObywatela z fizycznym dowodem osobistym. Jednak część postanowień już dziś wyleciała poza zakres dyskusji. Nie będzie można przykładowo wylegitymować się mObywatelem podczas wnioskowania od nowy dowód osobisty. Przekraczając granicę kraju aplikacja także na niewiele się zda – wciąż trzeba będzie okazać paszport lub dowód.

Do aplikacji nie trafi także karta rowerowa, bo choć technicznie jest to możliwe, to według sekretarza stanu w KPRM, Adama Andruszkiewicza, wymaga to lepszego przeanalizowania. Ostatecznie jednak wynikiem 436 do 9 uchwalono ustawę, a to oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego udostępniania w aplikacji lokalnych dokumentów, taki jak karta mieszkańca czy karty klubu seniora.

W mObywatel będziemy mogli opłacać usługi administracyjne e-Urzędu Skarbowego, przykładowo za wydanie nowych dokumentów. Sam kod źródłowy zostanie zaś udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. To naprawdę dobre zmiany, które z pewnością ułatwią załatwianie spraw urzędowych. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem przy sobie fizyczny dowód, czy w ogóle portfel. Każda nowa funkcjonalność mObywatela jest zatem bardzo na plus.