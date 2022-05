Oto przyszłość e-administracji w Polsce - poznajcie mObywatel 2.0 w aplikacji i na stronie

mObywatel to jeden z najbardziej udanych projektów e-administracji w Polsce. Jak dowiadujemy się właśnie na światowym kongresie Impact’22, będzie to jeszcze bardziej obiecujące rozwiązanie, które ułatwi nam kontakty z e-administracją.

Co ważne, mObywatel 2.0 to nie będzie już tylko aplikacja mobilna, ale i konto na stronie internetowej, z poziomu którego uzyskamy dostęp do listy spraw, które to załatwiamy aktualnie w urzędach.

Będzie tu też skrzynka odbiorcza, służąca do wymiany wiadomości z e-administracją z aktualnym stanem swoich zgłoszeń - na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Co z aplikacją mobilną mObywatel 2.0? Ta wzbogacona zostanie o powiadomienia o zbliżających się terminach ważności dokumentów, takich jak paszport czy dowód osobisty. Dowiem się z nich również o przyznanym zwrocie z podatku, dofinansowaniu, o które się ubiegaliśmy czy przyjęciu dziecka do przedszkola.

Nową opcją będą też e-Płenomoctnictwa, które przydadzą się w przypadku cedowania swoich uprawnień do załatwiania spraw urzędowych, na przykład przy zakładaniu firmy. Aplikacja będzie połączona w tym celu z następującymi rejestrami:

Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej

Krajowym Rejestrem Sądowym

Rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Ostatnią z ciekawych opcji w mObywatel 2.0 będą e-Płatności, dzięki którym z poziomu aplikacji zapłacimy za e-usługi, na przykład za odpisy aktów urodzenia. Zintegrowany system płatności wypełni za nas podstawowe formatki w formularzach płatności, z pośród których będziemy mogli wybrać dogodną dla siebie metodę - bez prowizji. Pojawią się tu też powiadomienia o zbliżających się płatnościach cyklicznych, na przykład za podatek od nieruchomości.

Pierwsze wdrożenia i udostępnienie tych nowości użytkownikom mObywatela ma nastąpić jeszcze w tym roku, na kongresie padło słowo „wkrótce”, bez podania konkretnych terminów, ale jak widać jest na co czekać. Zapowiada się naprawdę interesująco, nowocześnie i co najważniejsze użytecznie.