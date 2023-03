Miniony tydzień był bardzo ciekawy pod względem zapowiedzi związanych z dalszą cyfryzacją Polsk. Mieliśmy także informacje o tym, że w mObywatelu już niedługo pojawi się tymczasowe mPrawoJazdy pozwalające prowadzenie pojazdu tuż po zdaniu egzaminu, bez konieczności czekania na wydanie odpowiedniego dokumentu. A skoro już przy mObywatelu mowa, trzeba też przypomnieć kwestie daleko idących zmian w cyfrowych dokumentach. Polska jest na dobrej drodze do zrównania zakodowanego w mObywatelu dokumentu tożsamości z plastikowym dowodem osobistym.

Źródło: Depositphotos

A to oznacza, że jeszcze w tym półroczu powinno wejść w życie prawo pozwalające na legitymowanie się "komórką" nie tylko na poczcie, ale także we wszystkich urzędach i instytucjach, które do tej pory nie uznawały aplikacji jako dokumentu tożsamości. W ostatnich dniach lutego Rada Ministrów podpisała projekt ustawy o aplikacji mObywatel, więc można mieć nadzieję, że niebawem trafi do parlamentu. Przed weekendem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała także o uruchomieniu tzw. chmury rządowej, która jest częścią większego przedsięwzięcia nazywanego Wspólną Infrastrukturą Informatyczną Państwa.

Jest to niewątpliwy sukces rządu w kontekście podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych państwa poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pozwoli sprawniej zarządzać zasobami informatycznymi państwa. Po uruchomieniu chmury rządowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie dostarczać jednostkom administracji usługi o wysokiej wydajności, skalowalności i niskim opóźnieniu, oferujące ochronę przed zakłóceniami.

– mówi Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami KPRM.

Chmura rządowa już działa. Na co pozwalają nowe rozwiązania?

Jak przekonuje KPRM, nowa chmura to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, z którego korzystać będą przede wszystkim jednostki administracji publicznej. Urzędy, które wcześniej musiały starać się o dostęp do komercyjnych usług chmurowych, będą mogły bez większych problemów korzystać z przestrzeni dyskowej i wszystkich dobrodziejstw płynących z chmury.

Źródło: Depositphotos

Jak czytamy na stronach KPRM, chmura rządowa ma na celu zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i dostosowującego się do zapotrzebowania użytkowników miejsca przechowywania danych oraz narzędzi do zarządzania nimi. Dzięki temu administracja może łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi danymi, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę informatyczną i utrzymywanie specjalizowanych zespołów IT.

Chmura, jak przekonują jej operatorzy, spełniać ma wszystkie wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. Padają też zapewnienia, że będzie chronić wrażliwe informacje rządowe przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi lub nieautoryzowanym dostępem poprzez standaryzację poziomu bezpieczeństwa dla kluczowych systemów informatycznych.

Chmura działa w ramach Rządowej Chmury Obliczeniowej uruchomionej już w 2019 r., a dostawcą usług w ramach katalogu usług jest KPRM. W ramach chmury dostępne są również usługi:

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB) – usługi bezpieczeństwa oraz środki techniczne stosowane do zabezpieczenia RChO;

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – usługi odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii;

Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) – zbiór wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających cyberbezpieczeństwo w modelach wdrażania chmur obliczeniowych.

Stock Image from Depositphotos