Ta konsola przenośna może nieźle namieszać. Zapowiada się znakomicie

Rynek konsol przenośnych do emulacji działa na pełnych obrotach. Premiera goni premierę i... tak naprawdę nietrudno się w tym wszystkim pogubić. Marka AYANEO działa w tym segmencie od lat - i to ze sporymi sukcesami. Teraz firma ogłosiła kolejne urządzenie, które zasili ich nową, znacznie tańszą, submarkę: KONKR. Pocket FIT Elite, bo o nim właśnie mowa, to konsolka, która ma szansę nieco namieszać na rynku. Co ją wyróżnia?

Standardowy Pocket FIT zaprezentowany kilka tygodni temu oferuje 6-calowy ekran LCD z odświeżaniem 144 Hz - a wszystko to napędza układ Snapdragon G3 Gen 3, który już teraz uchodzi za jedną z najbardziej wydajnych opcji w przypadku tego typu produktów. Wcześniejsze modele AYANEO, takie jak SUGAR 1 czy Pocket S2, również imponowały wydajnością, ale to właśnie teraz ich możliwości weszły na zupełnie nowy poziom.

Teraz jednak firma zapowiedziała wariant Elite. I jego nazewnictwo sugeruje obecność jeszcze mocniejszych i lepszych podzespołów - prawdopodobnie mowa tu o Snapdragonie 8 Elite. Ale to właśnie dzięki temu niedomówieniu o sprzęcie w ostatnich dniach zrobiło się w sieci tak głośno: ekipa zostawiła sporo miejsca do spekulacji, rozmów i plotek.

AYANEO nie potwierdza jednoznacznie, jaki chipset trafi do wersji Elite. W materiałach promocyjnych brakuje logotypu Snapdragona, który widoczny jest przy podstawowym modelu. Ale trudno też wykluczyć, że tym razem producent sięgnie po rozwiązania konkurencji - np. MediaTek Dimensity 9400. To byłoby dużą zmianą, ponieważ do tej pory MediaTek pojawiał się jedynie w tańszych modelach ich produktów. Ale prawda jest taka, że trudno też jednoznacznie wykluczyć, że firma ma jeszcze jakieś inne pomysły i jej marketingowcy po prostu wykonują naprawdę dobrą robotę.

Cena i dostępność: kiedy premiera nowych KONKR

Pomimo braku szczegółowych informacji o tym co czekać na nas będzie w środku, poznaliśmy AYANEO nie ukrywa ceny nowej konsolki. Pocket FIT Elite ma startować poniżej 399 dolarów, natomiast podstawowa wersja z układem G3 Gen 3: poniżej 329 dolarów. To niezwykle agresywna strategia cenowa, biorąc pod uwagę moc i ogólny potencjał tych urządzeń. Premiera sprzętu zapowiadana jest na wrzesień. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

Nie zmienia to jednak faktu, że ten sprzęt może mocno namieszać na rynku. Konkurencja będzie miała do czego dążyć i co nadrabiać. Nie zmienia to jednak faktu, że największymi wygranymi w tej walce możemy być my sami, czyli klienci. Na tę chwilę pozostaje nam tylko czekać na więcej szczegółów związanych z nowym sprzętem KONKR, ale prawdopodobnie AYANEO każe nam jeszcze na nie kilka tygodni poczekać.