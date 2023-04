mObywatel to aplikacja, z której korzysta już przeszło 9 milionów użytkowników. Pozwala na przechowywanie wirtualnych dokumentów, takich jak dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy legitymacja szkolna. Co jeszcze potrafi i jak z niej skorzystać?

Kiedy po raz pierwszy konfigurujemy nasz nowy smartfon, instalujemy najpotrzebniejsze aplikacje. Są to, między innymi, aplikacje służące do obsługi mediów społecznościowych, serwisów streamingowych, czy kont bankowych. Jednym z najpopularniejszych programów w Polsce, jaki użytkownicy pobierają już na tym etapie, jest właśnie mObywatel. Skąd tak wielka popularność rządowej aplikacji? W miarę upływu czasu zwiększa się jej funkcjonalność. Jeszcze w 2023 roku mObywatel zostanie zrównany z fizycznym dokumentem tożsamości, co spowoduje, że jeszcze więcej mieszkańców Polski zainteresuje się jego możliwościami.

W niniejszym materiale wyjaśniamy, czym tak właściwie jest mObywatel i co konkretnie oferuje. Rozwiewamy również wątpliwości co do tego, czy korzystanie z niej jest obowiązkowe. Skąd bezpiecznie pobrać aplikację mObywatel? O tym również piszemy poniżej. Jeśli wahasz się nad instalacją mObywatela, przeczytaj ten tekst. To bardzo przydatna aplikacja, która wiele ułatwia, zwłaszcza w kontakcie z organami państwa. A skoro tak, warto się nią zainteresować i zainstalować.

mObywatel – do czego służy?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia możliwości aplikacji na smartfony, kilka ogólnych słów o tym, czym tak właściwie jest mObywatel. Wymaga to krótkiego wyjaśnienia, ponieważ na ten moment nazwa mObywatel odnosi się do trzech różnych, ale mocno powiązanych ze sobą rzeczy. Po pierwsze mObywatel to aplikacja na smartfony, którą opisujemy w niniejszym materiale. Po drugie to określenie wirtualnej tożsamości, która dostępna jest właśnie z poziomu tej aplikacji. Jeszcze do niedawna nosiła ona nazwę mTożsamość, jednak z uwagi na fakt, że znacznie większą popularność zdobyła nazwa mObywatel postanowiono ujednolicić nazewnictwo. Po trzecie mObywatel to powstający serwis internetowy do kontaktu z administracją. Obecnie oferuje możliwość załatwienia szeregu spraw, jednak katalog możliwości będzie dynamicznie rozwijany.

W niniejszym materiale skupiamy się na tym, czym jest mObywatel jako aplikacja mobilna. Mając jednak na uwadze, że wszystkie trzy zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane, pokrótce opiszemy również dwa pozostałe. Czym tak właściwie jest ta aplikacja? To program, przy pomocy którego uzyskujemy dostęp do naszej wirtualnej tożsamości. To również baza wirtualnych dokumentów, poświadczeń i certyfikatów, które z reguły występują w fizycznej postaci kartki papieru czy kawałka plastiku.

mObywatel to jedno z niezbędnych narzędzi do tego, by móc zrezygnować z noszenia portfela. Co prawda obecnie istnieje jeszcze wymóg posiadania przy sobie fizycznego dokumentu tożsamości, jednak właśnie dzięki tej aplikacji zmieni się to jeszcze w 2023 roku. Mamy zatem do czynienia z bardzo przydatnym narzędziem, z którego korzystanie jest po prostu wygodne.

Potwierdzenie tożsamości – najważniejsza funkcja mObywatela

Dostęp do podstawowej i najistotniejszej funkcji aplikacji mObywatel uzyskamy już w momencie jej aktywacji na naszym smartfonie. Mowa tutaj o funkcji Dokument mObywatel, czyli cyfrowej odsłonie dokumentu tożsamości. Po wybraniu odpowiedniej opcji z menu aplikacji użytkownikowi wyświetli się ekran, na którym znajdzie swoje dane osobowe oraz zdjęcie. Są to dane identyczne z tymi, które znajdują się w jego dowodzie osobistym. Do czego można je wykorzystać? Co prawda jeszcze nie zastępują w pełni fizycznego dokumentu tożsamości (to zmieni się w 2023 roku), jednak już teraz lista miejsc, w których można z nich skorzystać jest naprawdę długa.

Przy pomocy dokumentu mObywatel można:

wylegitymować się podczas kontroli biletów w pociągu,

oddać głos w wyborach,

założyć kartę lojalnościową,

odebrać przesyłkę na poczcie,

potwierdzić dane osobowe na siłowni, w hotelu itp.,

potwierdzić wiek w sklepie.

Kolejnym krokiem w rozwoju aplikacji mObywatel będzie możliwość korzystania z wirtualnego dokumentu tożsamości na równi z fizycznym. W praktyce będzie to oznaczało, że wystarczy mieć przy sobie smartfon z aplikacją, by spełnić wymóg posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Dokument mObywatel będzie uznawany na równi z plastikowym najprawdopodobniej już od czerwca 2023 roku. Nie będzie to jednak dotyczyło banków. Potwierdzenie tożsamości klienta banku przy pomocy aplikacji będzie możliwe dopiero od września 2023 roku.

mObywatel dla kierowców – trzy funkcjonalności, które mogą się przydać

W ramach rządowej aplikacji dostępne są trzy funkcje, które mogą okazać się pomocne każdemu kierowcy. Co istotne nie tylko temu, który korzysta z samochodu bardzo intensywnie, ale również temu, który za kierowcę wsiada jedynie sporadycznie. mPrawo jazdy to dokument, który już teraz praktycznie zastępuje jego fizyczny odpowiednik. Policja i tak sprawdza dane kierowcy i ważność uprawnień online, ale aplikacja może przydać się chociażby w wypożyczalni samochodów czy u ubezpieczyciela.

mPojazd to funkcja, która prezentuje informacje z dowodów rejestracyjnych pojazdów, które zarejestrowane są na danego użytkownika. Do czego może się to przydać? Przede wszystkim do tego, by sprawdzić, kiedy upływa ważność badania technicznego i ubezpieczenia OC naszego samochodu. Wystarczy szybki rzut okiem na zakładkę mPojazd, by nie doszło do sytuacji, w której poruszamy się samochodem bez podbitego przeglądu.

Funkcja mPojazd ma sporą niedogodność, o której warto pamiętać. Wyświetla dane wyłącznie tych pojazdów, których jesteśmy właścicielami bądź współwłaścicielami. Na ten moment nie znajdziemy tu chociażby samochodu wynajętego czy wyleasingowanego.

Ostatnia z funkcji mObywatela przydatnych kierowcom to Punkty karne. Do czego służy wyjaśniać nie trzeba. Skorzystają z niej przede wszystkim ci, którzy popełniają wykroczenia drogowe częściej niż sporadycznie.

Przydatne narzędzia dla podróżujących za granicę

Zdecydowana większość funkcji aplikacji mObywatel działa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jadąc za granicę musimy pamiętać chociażby o tym, by zabrać ze sobą fizyczne prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Są jednak takie funkcje, z których skorzystamy również po przekroczeniu granic Polski. Najważniejsza z nich to Unijny Certyfikat COVID, czyli wirtualny dokument potwierdzający status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. Co prawda w Polsce nie trzeba już posiadać dokumentów poświadczających wykonanie testu czy szczepienia, jednak wciąż są na świecie kraje, które tego wymagają.

Przydatnym narzędziem jest również Polak za granicą, czyli zbiór informacji przydatnych podczas odbywania podróży zagranicznej.

mObywatel w aptece – eRecepta

Aplikacja mObywatel przydaje się również podczas wizyty w aptece. Znajdziemy w niej recepty wystawione przez lekarzy dla nas, a także dzieci, które zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu możemy szybko zweryfikować, jakie leki przepisał nam lekarz. Największym atutem eRecepty jest jednak możliwość wykorzystania jej w aptece. Co zyskujemy dzięki temu? Brak konieczności podawania kodu recepty i numeru PESEL osoby, na którą została wystawiona. Wystarczy otworzyć interesującą nas receptę i zeskanować widoczny na niej kod QR.

Dzięki tej funkcji spędzimy nieco mniej czasu przy okienku w aptece. Docenią ją zwłaszcza ci, którzy krępują się podawać PESEL na głos, przy innych klientach czekających na obsłużenie przez farmaceutę.

Legitymacje dostępne w aplikacji mObywatel

Funkcjonalność rządowej aplikacji mObywatel zwiększa się dynamicznie. Kolejne podmioty publiczne dołączają do niej swoje dokumenty w wersji cyfrowej, przez co na moment przygotowania niniejszej publikacji jest ich już całkiem sporo. Do mObywatela dodamy cyfrowe wersje dokumentów takich jak:

Karta Dużej Rodziny (mKDR);

(mKDR); Legitymacja szkolna (mLegitymacja szkolna);

(mLegitymacja szkolna); Legitymacja studencka (mLegitymacja studencka);

(mLegitymacja studencka); Legitymacja emeryta-rencisty ;

; Legitymacja adwokacka ;

; Legitymacja poselska.

Pozostałe funkcje

Aplikacja mObywatel może okazać się przydatna również w innych miejscach, za sprawą funkcji dodatkowych. Już teraz przyda się chociażby w komunikacji zbiorowej, choć w dość ograniczonym zakresie. Można do niej dodać dokument przydatny w podróżach po Krakowie i okolicach, czyli Małopolska Karta Aglomeracyjna. Zobaczymy w niej również bilety kolejowe zakupione przez platformę Bilkom, a także zalogujemy się do e-Urzędu Skarbowego.

Choć mObywatel to aplikacja adresowana przede wszystkim do osób posiadających polskie obywatelstwo, jest przydatna również obywatelom Ukrainy. Znajduje się w niej moduł Diia.pl, czyli cyfrowe pozwolenie na pobyt wydawane uchodźcom, którzy granicę z Polską przekroczyli po napaści Rosji w dniu 24.02.2022 r. Na jego podstawie można m.in. podróżować po krajach strefy Schengen.

Jak pobrać i zainstalować mObywatel?

Instalacja i konfiguracja aplikacji mObywatel nie powinna przynieść większych trudności. Sprowadza się do pobrania aplikacji z jednego z oficjalnych źródeł. Dla smartfonów Apple iPhone jest to sklep AppStore, a dla smartfonów z Androidem Google Play. Następnie należy włączyć aplikację, zdefiniować hasło, skonfigurować logowanie biometryczne (o ile chcemy z niego korzystać) i autoryzować aplikację przy pomocy Profilu Zaufanego. Jak to zrobić? Warto zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, w których proces ten został dokładnie omówiony.

Instalacja i aktywacja mObywatel na iPhone (iOS):

Instalacja i aktywacja mObywatel na smartfonie Samsung, Xiaomi, realme, Motorola i innych (Android):

Czy mObywatel i cyfrowa tożsamość są obowiązkowe? Czy zastąpią plastikowy dowód osobisty?

Jednym z popularnych mitów dotyczących aplikacji mObywatel jest to, że pewnego dnia stanie się ona obowiązkowa. Na ten moment nie jest to jednak obowiązek, podobnie jak nie ma obowiązku posiadania smartfona. Korzystanie z mObywatela jest praktyczne i wygodne, jednak nie jest i nie będzie obowiązkowe.

Powyższe oznacza również, że nie istnieją plany zupełnego zastąpienia plastikowego dowodu osobistego przez tożsamość cyfrową. Dowód osobisty w dotychczasowej formie będzie wydawany i każdy, kto chce z niego korzystać tak, jak robi to teraz, będzie miał taką możliwość.

mObywatel w przeglądarce

Aplikacja mobilna i potwierdzenie tożsamości to funkcje, z których możemy korzystać w smartfonie. mObywatel to również strona internetowa, której funkcjonalność również jest ciągle rozbudowywana. Na dzień dzisiejszy służy przede wszystkim do załatwienia szeregu spraw urzędowych. Oto kilka przykładów: