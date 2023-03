Za kierownicę tuż po zdanym egzaminie na prawo jazdy? Wkrótce będzie to możliwe

Przygotowujecie się do egzaminu na prawo jazdy? Już w połowie tego roku będziecie mogli wsiąść do samochodu po zdanym egzaminie i bez czekania na dokument. Wystarczy tymczasowe elektroniczne Prawa Jazdy, które znajdziecie w aplikacji mObywatel.

W tym roku szykuje nam się spora rewolucja związana z mObywatelem. Oprócz pełnego wdrożenia mObywatel 2.0, który dostępny będzie też z poziomu strony internetowej, doczekamy się zrównania cyfrowej wersji dokumentu tożsamości z dowodem osobistym. Kilka dni temu pisałem, że Rada Ministrów podpisała projekt ustawy o aplikacji mObywatel. A to oznacza, że już niedługo wystarczy telefon by załatwić m.in. sprawy urzędowe.

Co przyniosą zmiany? Jest tego sporo:

Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.

Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.

Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).

Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).

Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

Tymczasowe mPrawoJazdy w aplikacji mObywatel. Zmiany już niebawem

Jednak to nie wszystko, co przygotowują rządzący. Aplikacja przyda się także świeżo upieczonym kierowcom, którzy nie mogą się doczekać, by usiąść za kółkiem samochodu i zdobywać doświadczenie na polskich drogach. Obecnie trzeba czekać na wydanie "plastikowego" prawa jazdy, który jest jednocześnie dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem a to może trwać od kilku do 30 dni. To zmieni się jeszcze w tym roku. Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, prowadzone są prace nad wprowadzeniem tzw. tymczasowego mPrawaJazdy - cyfrowej wersji dokumentu dostępnego z poziomu aplikacji mObywatel.

Chcemy ułatwić życie ludziom i usprawnić funkcjonowanie administracji. Dlatego systematyczne zwiększamy liczbę dostępnych e-usług. Elektroniczne Prawo Jazdy jest jednym z przykładów takich działań

- mówi Maciej Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w KPRM.

Dzięki zmianom w aplikacji i prawie, nowi kierowcy, którzy pozytywnie zdali egzamin na kat. B, B1, A, A1, A2, AM, B+E, T, będą mogli legalnie poruszać się po polskich drogach niemal natychmiast, pod warunkiem, że korzystają z mObywatela. Informacja o nabyciu uprawnień trafi automatycznie do Centralnej Ewidencji Kierowców. W aplikacji mObywatel pojawi się powiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu i możliwości pobrania tymczasowego elektronicznego Prawa Jazdy. Cyfrowy dokument będzie ważny przez 30 dni, co pozwoli na prowadzenie pojazdu w czasie, w którym plastikowy dokument jest przygotowywany. Nowe przepisy wejdą w życie w połowie tego roku.