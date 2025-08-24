Windows 11 z fantastyczną nową funkcją. Zachwyci wielu użytkowników

Microsoft nie ustaje w działaniach by zadbać o możliwie jak najlepszą integrację Windowsa 11 ze smartfonami z Androidem. Nowa opcja jest tego najlepszym przykładem.

Microsoft wciąż regularnie rozwija integrację swojego systemu operacyjnego z Androidem. Najnowszym eksperymentem w Windowsie 11 jest funkcja "Kontynuuj na PC", która umożliwia użytkownikom płynne przenoszenie pracy z telefonu z Androidem na komputer. Jej celem jest wyeliminowanie konieczności ponownego uruchamiania aplikacji: aktywna czynność zostaje odtworzona prosto na komputerze.

Rozwiązanie testowane jest obecnie w ramach Insider Preview na kanale deweloperskim. Mechanizm działa w prosty sposób: system wykrywa aktywną aplikację na podłączonym smartfonie i wyświetla powiadomienie na ekranie komputera. Jeśli użytkownik zdecyduje się kontynuować pracę, jednym kliknięciem przenosi bieżącą aktywność na Windowsa. Na przykład rozpoczęte na telefonie słuchanie muzyki w popularnych aplikacjach streamingowych może zostać w mig przejęte i kontynuowane dalej na komputerze.

Aby funkcja zadziałała, smartfon musi być sparowany z komputerem przez Bluetooth oraz zintegrowany z aplikacją Phone Link. Po zainstalowaniu i odpowiednim skonfigurowaniu narzędzia, system rozpoznaje kompatybilne aplikacje i pozwala na przenoszenie ich aktywności między urządzeniami. Microsoft nie podał jeszcze pełnej listy wspieranych programów, ale można przewidywać, że pierwszeństwo zyskają aplikacje najczęściej używane – przede wszystkim związane z multimediami, pracą biurową oraz rozrywką.

Krok naprzód ku lepszej integracji

Microsoft od wielu lat konsekwentnie rozwija swoją wizję łączenia smartfonów z systemem Windows. Użytkownicy mogli już wcześniej wysyłać wiadomości SMS, odbierać powiadomienia czy prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu aplikacji. Przez pewien czas możliwe było także uruchamianie mobilnych aplikacji dzięki projektowi Windows Subsystem for Android, jednak jego rozwój zakończono w ubiegłym roku. Można założyć, że opcja ta nie cieszyła się jakimś spektakularnym powodzeniem.

Mimo zamknięcia tamtego projektu, firma kontynuuje działania związane z integracją. Najnowsze funkcje Phone Link, takie jak wykorzystanie telefonu jako kamery internetowej, czy teraz "Kontynuuj na PC", pokazują, że Microsoftowi naprawdę zależy na rozwoju tych funkcji. Co ważne: robi to słuchając użytkowników i w formie, która naprawdę wszystkim się podoba.

Testowana właśnie funkcja to naturalny krok w stronę coraz większej mobilności i elastyczności zarówno w kwestii pracy, jak i rozrywki. Użytkownicy często przełączają się między smartfonem a laptopem, rozpoczynając zadanie poza biurem, a kończąc je na komputerze. "Kontynuuj na PC" sprawia, że takie działania stają się bardziej intuicyjne i... najzwyczajniej w świecie wygodne. Warto mieć jednak na uwadze, że póki co rozwiązanie to wciąż jest jeszcze w fazie testów. Jeśli zostanie odpowiednio dopieszczone i szerzej wdrożone, a przy okazji wesprze długą listę aplikacji, może faktycznie zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z komputerów i smartfonów. Tworząc jeden, wspólny, wygodny i zintegrowany ekosystem.