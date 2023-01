Aplikacja mObywatel pojawiła się pięć lat temu, od tego czasu pobrało ją z mobilnych sklepów aż 9 mln obywateli, a tylko w ciągu ostatnich dwóch lat 7 mln.

1 stycznia 2020 – 776 600 zainstalowanych aplikacji

1 stycznia 2021 – 2 004 849 zainstalowanych aplikacji

1 stycznia 2022 – 6 625 566 zainstalowanych aplikacji

12 kwietnia 2022 – 7 564 886 zainstalowanych aplikacji

30 listopada 2022 – 9 002 126 zainstalowanych aplikacji.

Trudno się temu dziwić, z poziomu tej jednej aplikacji możemy już uzyskać dostęp do dokumentów takich jak mPojazd, mPrawo Jazdy czy Karta Dużej Rodziny, co już dziś nie wymaga jednoczesnego posiadania przy sobie plastikowych dokumentów. Już niedługo taki sam status uzyska dowód osobisty, więc popularność tej aplikacji powinna jeszcze bardziej się rozwinąć wśród obywateli.

Legitymacja emeryta i rencisty oraz adwokata



Tymczasem aplikacja mObywatel wzbogaciła się o dwa nowe dokumenty, zastępujące ich papierowe odpowiedniki - Legitymacja emeryta i rencisty, adwokata i już niedługo poselska:

Legitymacja emeryta i rencisty – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Legitymacja adwokacka – dzięki niej potwierdzisz prawo do wykonywania zawodu.

Legitymacja poselska – ułatwi posłom wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia mandatu parlamentarnego. Posłowie zyskają m.in. możliwość użycia elektronicznej legitymacji w trakcie podejmowania interwencji poselskiej czy potwierdzania uprawnień do ulg jeżdżąc środkami transportu publicznego.

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM:

Chcemy wspierać obywateli i poprawiać jakość ich życia, zwłaszcza emerytów i rencistów, a więc grup dotychczas często wykluczanych. To kolejny etap na drodze cyfryzacji rozumianej, jako społeczny proces, który zapewnić może impuls do dalszego rozwoju. Od teraz wyrobienie cyfrowego dokumentu nie wymaga już żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Cały proces odbywa się automatycznie. Wystarczy zainstalować w swoim telefonie aplikację mObywatel i dodać do niej legitymację emeryta-rencisty.

Jak dodać legitymację emeryta i rencisty do aplikacji mObywatel?

Zanim przejdziemy do instrukcji - ważna informacja. Emeryci i renciści, którzy korzystają już z plastikowych wersji legitymacji nie muszą wnioskować o nowy dokument, elektroniczna wersja dokumentu została już utworzona i można ją dodać ręcznie w aplikacji mObywatel.

Z kolei osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty w 2023 roku, z automatu uzyskają dostęp do elektronicznej wersji legitymacji emeryta i rencisty. Natomiast w przypadku, gdy mimo to będą chcieli dysponować tym dokumentem w wersji plastikowej, będą musieli z osobna złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u.



Jak dodać legitymację emeryta i rencisty do aplikacji mObywatel? Nowy dokument dodajemy w tradycyjny sposób, po uruchomieniu aplikacji wybieramy na ekranie głównym opcję Dodaj dokument, wybieramy odpowiednią wersję Legitymacji (aktualnie nowe to Legitymacja emeryta i rencisty oraz adwokata - w przygotowaniu posła) i cyfrowa wersja dokumentu zostanie automatycznie pobrana z rządowych rejestrów.

Sama aplikacja mObywatel do pobrania z mobilnych sklepów pod tym linkami: Google Play i App Store. Oczywiście, jeśli osoba uprawniona do świadczeń emeryta czy rencisty nie ma jeszcze zainstalowanej i aktywowanej aplikacji mObywatel, będzie potrzebowała pomocy kogoś bardziej zaznajomionego z tematem. Pomóżmy więc w tym zakresie naszym seniorom w rodzinie, jeśli to niemożliwe pozostaje skorzystać w tym zakresie z pomocy twórców rozwiązania - numery telefonów i linki (pdf) oraz pytania i odpowiedzi (docx).

Źródło: Cyfryzacja KPRM/ZUS