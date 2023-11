W mObywatelu pojawiły się ciekawe usługi. Do czego się przydadzą?

Do mObywatela trafiły dwie nowe usługi, z których skorzystają kierowcy oraz ci, którzy muszą skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Co nowego pojawiło się w aplikacji?

mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w połowie lipca wzbudzając tak duże zainteresowanie, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. O problemach z dostęp do dokumentów cyfrowych z poziomu aplikacji pisaliśmy tuż po pojawieniu się w App Store i Google Play aktualizacji. Użytkownicy zgłaszali m.in. błędy serwera, problemy z uwierzytelnianiem, logowaniem, itp. Podobne problemy mObywatel miał w czasie wyborów parlamentarnych - zainteresowanie przerosło moce przerobowe serwerowni utrudniając dostęp do dokumentów, którymi można było wylegitymować się w komisjach wyborczych.

Jednak nie samymi problemami mObywatel żyje. Na przestrzeni ostatnich miesięcy w aplikacji pojawiło się sporo nowości - w tym cyfrowe, tymczasowe prawo jazdy, które jest wydawane automatycznie po zdanym egzaminie i pozwala "wsiąść za kółko", kilka minut po tym, jak egzaminator wyśle odpowiednie dane do Centralnej Ewidencji Kierowców.

Teraz w aplikacji pojawiła się inna nowość związana z byciem kierowcą. Dzięki usłudze Mandaty w aplikacji mObywatel można łatwo i szybko sprawdzić informacje związane z mandatami, w tym o dacie, miejscu wystawienia i wysokości mandatu oraz o rodzaju wykroczenia. Po co tam ta wiedza? Pomysłodawcy stoją na stanowisku, że takie rozwiązanie ułatwi i usprawni proces rozliczania się za popełnione wykroczenia. Usługa pozwala też sprawdzić, czy otrzymany mandat został opłacony, czy też dopiero czeka na uregulowanie.

Nowości w mObywatelu. Kolejny etap w ramach mObywatel 2.0

Choć Ministerstwo Cyfryzacji, a raczej Centralny Ośrodek Informatyki, o udostępnieniu mandatów w mObywatelu informował w połowie października, stosowna aplikacja na iOS i Androida pojawiła się dopiero w tym tygodniu. A wraz z nią jeszcze jedna nowość - e-wizyta w ZUS. Usługa ta pozwala wygodnie załatwić sprawy związane m.in. z emeryturami i rentami, prowadzeniem firmy, wypłatą zasiłków czy potwierdzeniem profilu PUE - i to bez wychodzenia z domu. Pomaga w tym wideorozmowa z pracownikiem ZUS w dogodnym dla użytkownika czasie i miejscu.

Oprócz umawiania się na wizytę, użytkownicy mObywatela mogą wyświetlić listę umówionych e-wizyt, wyświetlić listę zakończonych e-wizyt, odwołać e-wizytę, połączyć się na e-wizytę. Wszystko z poziomu aplikacji mobilnej. Jak wygląda proces umawiania się na e-wizytę w ZUS? Został on skonstruowany w taki sposób, by był jak najbardziej zwięzły i przystępny dla użytkownika. Pasek postępu informuje, na jakim etapie znajduje się użytkownik, a czytelne komunikaty informują o kolejnych krokach. E-wizyty w ZUS w mObywatel są dostępne z poziomu zakładki Usługi. To tam znajdziemy wszystkie dostępne w mObywatelu dodatkowe usługi:

Punkty karne

Historia pojazdu

Mandaty

Jakość powietrza

Bilkom

eRecepta

e-wizyta w ZUS

Wybory

Bezpieczny autobus

Naruszanie środowiskowe

Polak za granicą

ePłatności

Dodatek gazowy

Karta MKA

W przyszłości w aplikacji mObywatel mają pojawiać się kolejne usługi ułatwiające komunikowanie się z urzędami i innymi podmiotami publicznymi. W przygotowaniu jest m.in. inteligentny bot wykorzystujący AI. Celem Wirtualnego Asystenta ma być skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania interesujących użytkownika informacji.