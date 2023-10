Internauci zgłaszają problemy z dostępem do aplikacji mObywatel. I to w dniu wyborów. Jak sobie poradzić z błędem logowania i czy wciąż można skorzystać z aplikacji?

mObywatel wraz z mDokumentem miał zrewolucjonizować nasze podejście do dokumentów. Zrównanie cyfrowego dowodu osobistego z tym, co oferuje plastikowa karta to ułatwienie dla wszystkich. Niestety nie można zawsze na nim polegać. Przekonują się o tym użytkownicy aplikacji, którzy dziś biorą udział w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.

Jak się okazuje, zbyt duże zainteresowanie legitymowaniem się cyfrowym dowodem tożsamości zakończyło się problemami z logowaniem się do aplikacji. Po próbie zalogowania się do mObywatel, pojawia się błąd informujący o tym, ze "niektóre funkcje aplikacje są niedostępne. Zaloguj się ponownie". Problemy z działaniem systemów zgłaszają internauci w mediach społecznościowych. Również i ja miałem problem z dostępem do aplikacji i cyfrowego dowodu. Nie warto jednak panikować i do tematu należy podejść spokojnie - do mDowodu wciąć można się dostać. Pod warunkiem oczywiście, że został on wcześniej dodany do aplikacji.

mObywatel z problemami w czasie wyborów. Aplikacja nie działa

Z tymczasowym rozwiązaniem problemów przychodzi Centralny Ośrodek Informatyki, który w komunikacie przesłanym za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter). Czytamy w nim, że przy dużym obciążeniu aplikacji #mObywatel, istnieje możliwość okazania dokumentu offline. Jak to zrobić? Najszybciej będzie przełączyć telefon w tryb "samolotowy" z wyłączonym dostępem do sieci - także tej komórkowej. Zamiast ponownej próby logowania, na ekranie mObywatel należy wybrać opcję "Przejdź do aplikacji". To powinno przenieść nas do ekranu głównego aplikacji, skąd możemy przejść do mDowodu - pod warunkiem, że wcześniej udało się dodać do niej nasz dokument tożsamości:

Przy dużym obciążeniu aplikacji #mObywatel, istnieje możliwość okazania dokumentu offline. Aby otworzyć #mDowód w wersji offline, należy - zamiast ponownej próby logowania - wybrać opcję „Przejdź do aplikacji”.

Wybieracie się na wybory? Dla pewności, że nie spotkacie się z problemami, warto zdecydować się na wzięcie ze sobą tradycyjnego dowodu osobistego. Unikniemy sytuacji stresowej, w której okazuje się, że przez utrudnienia dostępu do aplikacji mObywatel nie będziecie mogli pobrać kart do głosowania.

Na ten moment nie wiadomo kiedy problemy z dostępem do mObywatela zostaną rozwiązane. Widać, że aplikacja cieszy się ogromną popularnością i najwyraźniej operator aplikacji nie spodziewał się takiego zainteresowania, co skutkowało przeciążeniem serwerów.