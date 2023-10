Wchodzi obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych. Nawet 1000 zł grzywny

Obowiązek rejestracji pojazdu

W myśl obecnych przepisów nie ma konieczności rejestracji nowo nabytego pojazdu jeśli posiada on tablice rejestracyjne. De facto wystarczy zgłosić fakt nabycia samochodu przez internet i nie trzeba nawet fatygować się do urzędu. To ma się jednak zmienić od 1 stycznia 2024 roku, kiedy to wejdą w życie nowe przepisy. Rząd chce uporządkować dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, mają z niej zniknąć tzw. martwe dusze, czyli samochody, które już dawno nie jeżdżą po drogach, a tylko zajmują numery rejestracyjne. Dzięki tej operacji, która planowana jest na połowę przyszłego roku, z rejestru powinno zniknąć setki pojazdów, głównie tych najstarszych, a to poprawi nasze statystyki średniego wieku pojazdu czy liczby samochodów na jednego mieszkańca.

Nowe przepisy mają jednak jeden haczyk, od stycznia 2024 w przypadku nabycia pojazdu musimy nie tylko ten fakt zgłosić, ale również w ciągu 30 dni pojawić się w urzędzie komunikacji i zarejestrować pojazd. Urzędnik sprawdzi też czy posiadane tablice są zgodne z obecną normą (muszą posiadać symbol Unii Europejskiej oraz nalepkę legalizacyjną z wizerunkiem godła), jeśli nie są, to będziemy musieli je wymienić na nowe i oczywiście za to zapłacić. Nie będzie można uchylać się od tego obowiązku, przekroczenie terminu 30 dni będzie owocowało grzywną w wysokości 500 złotych, a jeśli opóźnienie przekroczy 180 dni to kwota grzywny wzrośnie aż do 1000 złotych.

Oznacza to, że wraz z nowymi przepisami z ulic zaczną szybciej znikać stare tablice rejestracyjne, nie tylko te z czarnym tłem, które można jeszcze spotkać na drogach, ale również pierwsze białe tablice z flagą Polski zamiast Unii Europejskiej. W rezultacie w puli dostępnych tablic może pojawić się więcej numerów, które do tej pory były sztucznie zajmowane przez samochody, które już dawno nie jeżdżą po polskich drogach.