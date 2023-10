e-Doręczenia zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, czy musisz dołączyć do systemu!

10 grudnia będzie ważną datą w polskim świecie usług cyfrowych. W tym dniu wchodzi bowiem w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Będzie to przełom w komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami oraz przedsiębiorstwami.

Nowy system ma na celu nie tylko usprawnienie przepływu informacji, ale także zagwarantowanie bezpieczeństwa danych. To rewolucyjny krok w cyfryzacji administracji publicznej, który zdecydowanie odmieni sposób, w jaki komunikujemy się z urzędami i innymi instytucjami. Tu zyska absolutnie każdy. Nie oznacza to jednak, że od razu wyłączony zostanie ePUAP. 10 grudnia to początek okresu przejściowego, który zakończy się w III. kwartale 2026 roku. Od wtedy e-Doręczenia i mObywatel będą podstawowymi kanałami komunikacji z podmiotami publicznymi. ePUAP ma funkcjonować już wtedy jedynie jako archiwum.

Minister Cyfryzacji - Janusz Cieszyński - zwraca uwagę na fakt, że choć wiele podmiotów publicznych deklaruje chęć dołączenia do systemu e-Doręczeń, wciąż niewielki procent z nich włączył się w proces wdrożenia. Rząd zachęca do niezwłocznego działania i podejmowania kroków w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy. jest to tym bardziej istotne, że obowiązek wynikający z wprowadzenia e-Doręczeń nie kończy się na wstępnej konfiguracji. Jak dodaje Janusz Cieszyński:

Zdajemy sobie sprawę, że jest to rewolucja. Przypomnę, że e-Doręczenia to nie tylko założenie skrzynki, ale też konieczność np. dostosowania wewnętrznych procedur związanych z przekazywaniem korespondencji w poszczególnych podmiotach.

Aby dołączyć do systemu e-Doręczeń, podmioty muszą przejść przez następujące kroki:

1. Złóż wniosek o adres do e-Doręczeń

Wniosek należy podpisać elektronicznie, co jest możliwe za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na adres e-mail administratora podanego we wniosku.

2. Aktywuj skrzynkę do e-Doręczeń

Jeśli zamierzasz korzystać ze skrzynki online, wejdź na stronę e-Doręczeń.

Jeśli zamierzasz korzystać z EZD (Elektroniczna Skrzynka Doręczeń), podłącz swój system (możesz to zrobić również przez stronę e-Doręczeń).

3. Gdzie znajdziesz swoją skrzynkę?

Twoją skrzynkę do e-Doręczeń znajdziesz pod adresem mobywatel.gov.pl (w zakładce "Twoje skrzynki") oraz na edoreczenia.gov.pl.

Testowanie Systemu e-Doręczeń

Aby lepiej zrozumieć jak będą działać e-Doręczenia - organy publiczne oraz inne zainteresowane podmioty mogą przetestować system w swojej organizacji. Środowisko testowe jest dostępne od wielu miesięcy, co pozwala na założenie testowych adresów do e-Doręczeń i sprawdzenie na "żywym" środowisku, jak wygląda jego obsługa.

Jak wskazaliśmy powyżej - 10 grudnia jest datą, od której będzie można korzystać z dwóch systemów - ePUAP-u oraz eDoręczeń. Aby rozwiać wątpliwości dotyczące tego faktu, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało szczegółową opinię, która przedstawia interpretację nowych przepisów. Dostępny jest także harmonogram, który wskazuje jakie podmioty muszą zaadaptować się do e-Doręczeń od 10 grudnia, a które mają jeszcze nieco więcej czasu. Pewne jest jednak to, że nie należy z tym zwlekać.

System e-Doręczeń to nowa era w komunikacji między podmiotami publicznymi, obywatelami i firmami. Nie należy czekać z dołączeniem do systemu i jego konfiguracją, jeżeli reprezentujecie jakikolwiek podmiot wskazany w ustawie. Spięcie podstawowych usług cyfrowych w ramach funkcjonowania państwa coraz bardziej nabiera kształtów i należy się z tego bezsprzecznie cieszyć.