Po zdaniu prawa jazdy szybciej (legalnie) wsiądziesz za kółko. Cóż, rewolucja!

Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają możliwość używania Tymczasowego Prawa Jazdy, uprawniającego ich do prowadzenia pojazdów na terenie Polski przez okres do 30 dni. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na "konieczny" dokument: przez to moment pierwszej samodzielnej przejażdżki niepotrzebnie się wydłużał.

Egzaminatorzy już teraz potwierdzają wynik egzaminu za pomocą podpisu elektronicznego, co pozwala na natychmiastową rejestrację wyników w systemie. Dzięki tej zmianie, nowe Tymczasowe Prawo Jazdy może być przypisane uczestnikom egzaminu bezpośrednio po zaliczeniu.

Tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne w mObywatelu. Usługa będzie wdrażana sukcesywnie od 7 do maksymalnie 21 sierpnia br., dlatego nie wszyscy użytkownicy znajdą ją w swojej aplikacji już dziś

podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński

Ministerstwo zapewnia, że to rozszerzenie nie wpłynie negatywnie na pracę egzaminatorów, a wręcz przeciwnie - ułatwi i przyspieszy cały proces. Informacje o Tymczasowym Prawie Jazdy zostaną przesłane do aplikacji mObywatel 2.0, umożliwiając kierowcom dostęp do nich w wygodny i nowoczesny sposób.

Niezależnie od kategorii prawa jazdy, osoby pomyślnie zdające egzamin otrzymają możliwość korzystania z Tymczasowego Prawa Jazdy. Warto jednak pamiętać, że dokument ten utraci ważność, jeśli w systemie pojawi się informacja o zakazie prowadzenia pojazdów, cofnięciu uprawnień, odmowie wydania prawo jazdy lub zmianie wyniku egzaminu na negatywny. To kolejna udana rzecz w wykonaniu Ministerstwa Cyfryzacji - choć jak zaznaczam, szkoda że wprowadzona tak późno.