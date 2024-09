mObywatel dostanie nową funkcję. Obyś nie musiał z niej skorzystać

mObywatel stale się rozwija, a nawet funkcje są już testowane przez niektórych użytkowników. ePłatności, które są dostępne w niektórych miastach i gminach to coś, z czego wkrótce skorzystają wszyscy Polacy. Co oferują?

mObywatel to nie tylko cyfrowe mDowód i mPrawo jazdy, czy różne legitymacje. To przede wszystkim łatwiejsza komunikacja z urzędami, gdzie z poziomu aplikacji możemy m.in. zastrzec PESEL, uzyskać bon energetyczny, sprawdzić mandaty, punkty karne, historię pojazdu, umówić się na e-wizytę w ZUS, czy kupić bilet na pociąg. moBywatel stale się rozwija i z każdym miesiącem zyskuje coś nowego – jak funkcję Bezpiecznie w sieci pozwalającą zgłaszać z poziomu aplikacji incydenty naruszające bezpieczeństwo w sieci. Jednak prawdziwa rewolucja w mObywatelu dopiero przed nami. Chodzi o rozszerzenie funkcjonalności usługi ePłatności, która w przyszłym roku udostępniona wszystkim Polakom.

Informacje te podał Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na zakończonym wczoraj w Karpaczu Forum Ekonomicznym:

W pierwszej połowie 2025 r. chcemy przeprowadzić niezbędną legislację w tej sprawie, a do końca roku usługa miałaby objąć cały kraj.

– mówił wczoraj. Resort przewiduje, że program pilotażowy ma zakończyć się przed końcem tego roku, a pełne wdrożenie ePłatności w całym kraju umożliwi wygodne płacenie np. podatków od nieruchomości. Obecnie, zakres ePłatności różni się w zależności od miasta lub gminy, w których prowadzone są testy. W katalogu ePłatności dostępne są również:

opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

podatek leśny od osób fizycznych

podatek rolny od osób fizycznych

łączne zobowiązanie pieniężne

W przyszłości katalog ten ma być stale rozwijany, co zapewne związane jest z udostępnieniem funkcjonalności ePłatności w całym kraju.

Zanim jednak ePłatności trafią do wszystkich Polaków, stale będą testowane i rozwijane w miastach i gminach, w których są one już dostępne. Dziś z ePłatności realizowanych przez BLIK mogą korzystać mieszkańcy kilkudziesięciu miast i gmin, a lista urzędów biorących udział w pilotażu wygląda następująco:

ePłatności w mObywatel Bielsko-Biała Oława Błażowa Ostrowiec Świętokrzyski Brzeszcze Piaseczno Bydgoszcz Piekary Śląskie Chełm Pleszew Cieszyn Płock Dąbrowa Górnicza Polanka Wielka Dynów Police Elbląg Poznań Gdańsk Ruda Śląska Gdynia Rumia Grudziądz Skierniewice Hażlach Sopot Hyżne Stalowa Wola Jasienica Starogard Gdański Kalety Tarnowo Podgórne Kalisz Tarnowskie Góry Kielce Toruń Krotoszyn Trzcianka Leżajsk Włocławek Lubenia Wodzisław Śląski Łowicz Zabrze Miastko Zielona Góra Mielec Zielonki Mińsk Mazowiecki Złotoryja Nowy Dwór Mazowiecki

Od kilkunastu dni użytkownicy z wybranych miast mogą też korzystać z ePłatności w mObywatelu realizowanych kartami płatniczymi. To efekt współpracy MC, Centralnego Ośrodka Informatyki, Banku Gospodarstwa Krajowego i Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jak działają same płatności z wykorzystaniem kart? Aplikacja pozwoli na dodanie karty płatniczej i jej zapisanie. To wystarczy do realizowania opłat za podatki lokalne, czy wywóz śmieci. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiadają Polcard i Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2025 r. do BLIKa i kart płatniczych dołączyć mają popularne wallety od Apple i Google. To jeszcze bardziej ułatwi realizacje płatności w mObywatelu.